Dna-spor og indkøb belaster mand i sag om drabet på Emilie Meng

En 32-årig mand, der sigtes for at have bortført, voldtaget og dræbt Emilie Meng, kan tænkes at ville begå nye overfald på piger, såfremt han sættes på fri fod.

Det fastslår en dommer i Retten i Næstved onsdag aften efter et godt tre timer langt retsmøde.

Her har dommeren givet politiet medhold i, at der er grund til at skærpe grundlaget for fængslingen i sagen om bortførelsen og voldtægten af en 13-årig pige ved Kirkerup i april.

Nu er der en særligt bestyrket mistanke. Og hensynet til folks retsfølelse kræver fængsling.

Men manden sigtes også for forbrydelsen mod Emilie Meng tilbage i juli 2016 og for at have overfaldet en 15-årig pige i Sorø november sidste år.

I begge forhold er der en begrundet mistanke, fastslår dommeren og giver anklagemyndigheden medhold. Derfor har den usædvanlige sag taget en markant drejning.

Blandt andet fund på mandens computer belaster ham, fremgår det af den kendelse, som dommeren læser op kort før klokken 19.

Netop den relativt korte tid mellem overfaldene i Sorø og ved Kirkerup indgår i argumentet for, at der er en frygt for, at han på fri fod kan tænkes at begå ny kriminalitet af samme art.

Fængslingen begrundes også med, at den 32-årige på fri fod kan ødelægge politiets efterforskning.

Politiets materiale er fremlagt bag lukkede døre. Enkelte oplysninger nævnes dog af dommeren.

I sagen om drabet på Emilie Meng gælder det for eksempel, at han på gerningstidspunktet ejede en bil, der ligner en bil, der optræder på overvågningsbilleder.

Desuden belaster det ham, at han få timer før overfaldet var tæt på det sted, hvorfra Emilie Meng forsvandt ved Korsør Station.

Også at den sigtede foretog indkøb i forretningen Harald Nyborg dagen før, spiller en rolle. Hvad han købte, oplyses dog ikke.

Mistanken underbygges desuden af fund, der er gjort på mandens bopæl under en ransagning. Det drejer sig om dna-spor. Også fund på liget har betydning, fremgår det.

Den 17-årige Emilie Meng blev først fundet flere måneder efter hendes forsvinden. Liget lå i en en sø ved Borup på Midtsjælland den 24. december.

Den 32-årige sad ved siden af sin forsvarer, advokat Karina Schou, da dommeren fremlagde sin afgørelse. I sin sorte Adidas-trøje sad han og kiggede skråt ned foran sig.

Forinden havde han støttet hagen med sin hånd. Af og til tog han en slurk fra en kop.

Forsvareren sagde, at det overvejes, om kendelsen skal appelleres til Østre Landsret.

