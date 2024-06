Dommer fængsler beruset 39-årig mand for overfald på statsminister

Et tilfælde af vold mod landets statsminister fredag aften i det indre København har ført til varetægtsfængsling af den sigtede 39-årige mand.

Det er sket i et grundlovsforhør lørdag eftermiddag i Retten på Frederiksberg.

I retsmødet nægter den anholdte sig skyldig. Han var sandsynligvis både påvirket af stoffer og beruset ved episoden cirka klokken 17.50 ved Kultorvet, skønnede politiet efter anholdelsen.

Han var så sløv, at han skulle hjælpes ud af en bil, fremgår det af en rapport, som læses op i retsmødet.

Politiet mener, at han slog statsministeren med knyttet næve på hendes højre overarm. Dette er vold mod en person i offentlig tjeneste, lyder sigtelsen.

Desuden er det en skærpende omstændighed, at volden er sket på grund af Mette Frederiksens lovlige ytringer i den offentlige debat, mener Københavns Politi.

Manden blev straks anholdt af ansatte i Politiets Efterretningstjeneste, oplyser anklageren i retsmødet.

Han, der er polsk statsborger og tilsyneladende har opholdt sig i Danmark siden 2019, nægter sig skyldig. Han, der er iført en trøje for den amerikanske basketball-klub Chicago Bulls, drejer rundt i stolen under afhøringen og gestikulerer af og til med håndbevægelser.

Under en afhøring hos politiet natten til lørdag har han sagt, at han var overrasket over at se statsministeren på gaden. Han lagde også mærke til, at hun talte med mennesker og skændtes med nogen.

Men i retsmødet lørdag afviser han en oplysning i politirapporten om, at han skulle have noget imod Mette Frederiksen:

- Jeg kan ikke være enig i, at der var en uoverensstemmelse om statsministerens holdninger, siger han.

Han tilføjer, at han synes, at hun er en "rigtig god statsminister". Faktisk var han "positivt overrasket" over at se hende på gaden.

Dommeren fastslår i kendelsen, at alt tyder på, at den 39-årige godt ved, hvem Mette Frederiksen er. Der er derfor en begrundet mistanke om, at han begik vold mod en person i offentlig tjeneste.

- Umiddelbart forekommer sagen allerede godt belyst, bemærker dommeren.

Mens anklageren havde bedt om 26 dages fængsling, mener dommeren at 12 dage er tilstrækkeligt.

Som i andre sager om vold, gennemgår anklageren lægelige oplysninger om den forurettede. Der er ømhed i nakken, som svarer til en piskesmældslæsion. Volden har medført ømhed, hovedpine og nakkesmerter.

/ritzau/