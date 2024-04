Dommer fængsler mand for at stalke person i Hvidovre

Stalking i Hvidovre har mandag ført til, at en 55-årig mand er blevet varetægtsfængslet.

I et butikscenter henvendte han sig til en person, han har fået forbud mod at kontakte, oplyser en anklager i Københavns Vestegns Politi om den sigtelse, der har ført til indespærringen.

Så sent som i februar blev han af retten idømt 40 dages fængsel for at have udsat samme person for stalking.

Episoden i butikscentret har altså nu fået konsekvenser.

I mandagens grundlovsforhør har dommeren varetægtsfængslet manden netop med henvisning til risikoen for, at han på fri fod vil gentage kriminaliteten.

Den 55-årige har i retsmødet nægtet sig skyldig, oplyser anklagerfuldmægtig Mathilde Enevoldsen mandag eftermiddag.

Foreløbig er varetægtsfængslingen fastsat til 14 dage.

/ritzau/