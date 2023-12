Dommer fængsler Sanjay Shah i sag om udbytteskat

Den britiske finansmand Sanjay Shah varetægtsfængsles til 3. januar. Der er en begrundet mistanke om, at han har bedraget den danske statskasse, fastslår en dommer i Retten i Glostrup torsdag.

Den 53-årige mand er tiltalt for at have svindlet de offentlige kasser for mere end ni milliarder kroner og for at have forsøgt at bedrage sig til yderligere over en milliard kroner.

Kendelsen er afsagt et døgns tid efter Shahs ankomst onsdag til København. Han er blevet udleveret af De Forenede Arabiske Emirater.

Shah nægter sig skyldig. Selve straffesagen ventes at blive afviklet næste år.

Varetægtsfængslingen udløber 3. januar.

/ritzau/