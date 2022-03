Dommer fængsler tre teenagere efter knivstikkeri

Torsdag aften blev en ung mand fundet såret af knivstik ved et supermarked. Nu er tre drenge fængslet.

Tre drenge - en på 15 og to på 17 år - er i et grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg blevet varetægtsfængslet efter et knivstikkeri i København torsdag.

Torsdag aften klokken 20.35 blev ambulance og politi kaldt til en Lidl-forretning på Roskildevej i Valby. Her var en yngre mand fundet såret af knivstik.

Politiet mener dog ikke, at knivstikkeriet er sket i området, men har ikke villet oplyse, hvor det så er sket. Heller ikke offerets alder har man ønsket at oplyse.

Offeret blev tilsyneladende ramt af et enkelt knivstik.

- Det er alvorligt, men ikke livstruende, sagde den centrale efterforskningsleder Anne Katrine Kristensen tidligere fredag.

De tre drenge blev anholdt tidligt fredag morgen. Det har ikke været muligt at få oplyst, om de kendte offeret i forvejen.

I grundlovsforhøret var drengene sigtet for drabsforsøg. Dommeren mente dog, at der kun er begrundet mistanke om, at de er skyldige i grov vold.

Den 15-årige blev varetægtsfængslet i fire uger, mens de to 17-årige blev varetægtsfængslet i to uger.

På grund af deres alder skal de dog ikke indsættes i en arrest, men sidde fængslet på en lukket institution.

/ritzau/