Dommer fortsætter mørklægning af sag mod spionchef

Sagen mod den tidligere spionchef Lars Findsen skal fortsat behandles bag lukkede døre. Det har Københavns Byret fredag besluttet.

Hvorfor mørklægningen sker, vides ikke præcist. Den del af retsmødet, som drejer sig om argumenterne om netop dette, er også blevet lukket. Dette skyldes hensynet til statens forhold til fremmede magter, oplyser dommeren.

Lars Findsen blev anholdt 8. december og sigtet for at have røbet statshemmeligheder. Han blev pågrebet i Københavns Lufthavn, da han vendte hjem fra en rejse til Skopje, har Weekendavisen oplyst.

Han har siden 9. december været varetægtsfængslet.

Den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste kaldte i forrige retsmøde sagen for "vanvittig", da han i en pause henvendte sig direkte til journalisterne.

Åbenbart ønsker PET ikke, at han igen får lejlighed til at ytre sig. Der er placeret tre betjente i et retslokale, hvor 13 forskellige medier i øvrigt protesterer imod dørlukningen.

Den ene af forsvarerne, advokat Lars Kjeldsen, kritiserer, at der sidder "en kæmpestor" betjent skråt bag den sigtede. Han spørger, om Findsen er anset for at være flugttruet - men får ikke svar fra de to anklagere.

/ritzau/