Dommer frygter at brite vil flygte fra sag om udbytteskat

Den britiske finansmand Anthony Mark Patterson kan forventes at flygte fra en kommende retssag om udbytteskat. Derfor fængsles han i fire uger.

Det har en dommer i Retten i Glostrup bestemt onsdag eftermiddag.

Den 52-årige mand er den anden af de tiltalte, der er blevet udleveret i sagskomplekset om det enorme bedrageri mod den danske statskasse.

Midt i juni kom landsmanden Guenther Klar til Danmark fra Belgien. Også han er varetægtsfængslet. I hans tilfælde drejer tiltalen sig om svindel for 320 millioner kroner.

Tiltalen mod Patterson er i en helt anden klasse. Den drejer sig om medvirken til Sanjay Shahs bedrageri for næsten ni milliarder kroner og om forsøg på at svindle for yderligere mere end en halv milliard kroner.

Dommeren mener, at der en begrundet mistanke mod Patterson, der nægter sig skyldig.

Den sportstrænede og solbrændte mand forsikrede i en kort tale dommeren om, at han ikke vil flygte.

- Jeg vil bare gentage, at jeg er kommet her af egen fri vilje, sagde han.

Samtidig bad hans to forsvarere om, at en eventuel varetægtsfængsling kunne erstattes af, at han deponerer sit pas og melder sig ugentligt hos politiet.

Men det er ikke tilstrækkeligt, fremgår det af dommerens kendelse. Han lægger blandt andet vægt på, at Patterson har hustru og to børn i England, og at han ikke har tilknytning til Danmark. Desuden strittede han i lang tid imod at blive udleveret til Danmark.

Ifølge planen skal straffesagen mod Shah og Patterson begynde 2. oktober. Men endnu er det ikke helt sikkert, at Shah på det tidspunkt vil have fødderne på dansk jord. Han opholder sig i Dubai.

- Vi anser det for muligt, at han vil være her til oktober, har specialanklager Marie Tullin sagt om Shah.

Foreløbigt skal Anthony Mark Patterson opholde sig bag tremmer frem til 2. august.

/ritzau/