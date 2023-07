Dommer giver grønt lys til Microsofts 477 milliarder spilopkøb

En føderal dommer i San Francisco i delstaten Californien har tirsdag givet grønt lys til, at Microsoft kan gå videre med sit 69 milliarder dollar store opkøb af spilvirksomheden Activision Blizzard.

Det skriver Reuters.

Beløbet svarer til godt 477 milliarder kroner.

Det er til stor utilfredshed for det amerikanske handelstilsyn, Federal Trade Commission (FTC), der tidligere har bedt om at få blokeret opkøbet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Douglas Farrar, der er talsmand for FTC, siger ifølge Reuters, at opkøbet truer konkurrencen på spilmarkedet.

- I de kommende dage vil vi annoncere vores næste skridt til at fortsætte vores kamp for at bevare konkurrencen og beskytte forbrugerne, siger han.

Activision Blizzard står bag kæmpe spilsucceser som Call of Duty, World of Warcraft og Candy Crush.

Ifølge FTC vil Microsofts opkøb efterlade konkurrenter indenfor spilkonsoller som Nintendo og Sony ude i kulden.

Helt konkret frygter FTC, at Microsoft med opkøbet vil begrænse visse spiltitler til udelukkende at være tilgængelige på Xbox-konsollen, som Microsoft selv står bag.

Reuters skriver, at Microsoft i et forsøg på at imødekomme FTC's bekymringer har indvilget i at give konkurrenterne licenser til spillet Call of Duty.

Artiklen fortsætter under annoncen

Under retssagen i juni lød det også, at Microsoft ikke havde noget incitament til at udelukke Sonys Playstation eller andre konkurrenter for så at sælge flere af Microsofts egne Xbox-konsoller.

EU har givet aftalen grønt lys, men den britiske konkurrencemyndigheden CMA har blokeret aftalen.

CMA meddelte en time efter meldingen fra den amerikanske domstol, at de vil overveje forslag fra Microsoft om at rekonstruere handlen.

Techmediet The Verge har dog tidligere skrevet, at CMA ikke har den formelle magt til at stoppe opkøbet.

Men som tilsynsmyndighed har den stor indflydelse på, hvordan udenlandske selskaber gør forretning i Storbritannien.

/ritzau/