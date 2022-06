Dommer har brug for tænkepause om hvidvask af milliarder

Når en borger vælger at erkende sig skyldig i et retsmøde, plejer det at gå stærkt. Dommen kan afsiges straks.

Men sådan er det ikke i en sag med en litauisk kvinde, der onsdag i Københavns Byret har lagt sig ned og rullet rundt - altså i overført betydning.

Camilla Christiansen har erkendt sig skyldig i forsøg på hvidvask af ikke mindre end 29,4 milliarder kroner.

Imidlertid har dommeren valgt nøjere at overveje, hvad der skal stå på bundlinjen. Først i næste uge kommer resultatet.

Tænkepausen skyldes en diskussion i retslokalet om, hvorvidt dommeren kan gå ud fra, at der er sket hvidvask under "særdeles skærpende omstændigheder" og dermed kan sprænge den normale strafferamme. Om der kan lægges op til 50 procent oveni.

Forsvareren for den 49-årige kvinde, advokat Peter Secher, siger, at det ikke kan lade sig gøre. Problemet er, at de to anklagere ikke har henvist til den særlige bestemmelse i straffeloven, som gør det muligt.

- Det fremgår ikke af tiltalen, påpeger han i retsmødet.

Dommeren spørger derefter anklagerne, om de mener, at kvinden har tilstået hvidvask under særdeles skærpende omstændigheder.

- Ja, og det skyldes både volumen og perioden, svarer senioranklager Rasmus Maar Hansen. Altså at der blev hvidvasket 29,4 milliarder kroner, og at det er foregik over mere end syv år.

Fordi kriminaliteten stod på frem til 2016, kan man ikke bruge den nuværende paragraf om hvidvask. I den dagældende paragraf var den maksimale straf seks år, og dertil skal lægges 50 procent, altså tre år, mener anklagerne.

Advokat Peter Sechers regnestykke er helt anderledes. Når anklagerne ikke i tiltalen har anført, at der er "særdeles skærpende omstændigheder", lander han et andet sted.

I forvejen er Camilla Christiansen idømt fængsel i tre år og 11 måneder i en anden sag om hvidvask. Derfor skal den nye straf være en såkaldt tillægsstraf.

Anklagerne beder om fem år og en måned, så der sammenlagt bliver tale om ni år. Derimod mener forsvareren, at der højst kan blive tale om to år og en måned.

Dommerens afgørelse kommer 23. juni om morgenen.

/ritzau/