20-årig og 58-årig skal blive i arrest i hemmelig terrorsag

Offentligheden må fortsat ikke få indsigt i, hvad en 58-årig mand og en 20-årig kvinde, som er varetægtsfængslet i en sag om planlægning af terror, præcist er sigtet for.

Det afgør en dommer ved Retten på Frederiksberg tirsdag, i forbindelse med at dommeren skal vurdere, om varetægtsfængslingen skal forlænges.

Retsmøderne om varetægtsfængsling foregår bag dobbeltlukkede døre. Derfor kender offentligheden hverken politiets sigtelse, beviserne i sagen, eller mandens forklaring.

Konklusionen på retsmøderne er, at både den 58-årige mand og den 20-årige kvinde får forlænget deres varetægtsfængsling med fire uger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Københavns Politi og Politiets Efterretningstjeneste (PET) drejer sagen sig om planlægning af terror.

Der er også bånd til den forbudte bande Loyal To Familia (LTF) ifølge politiet.

Men meget mere ved offentligheden ikke om sagen.

Specialanklager Anders Larsson fra Københavns Politi argumenterer tirsdag for, at der er afgørende hensyn, der gør, at sagen skal holdes mørklagt.

- De mistænkte gerningsmænd vil kunne få kendskab til, hvilken terrorhandling politiet mener at have standset, siger han.

De mange fremmødte journalister, som tog plads i det lille retslokale, blev hurtigt sendt ud igen af dommeren.

Han valgte at følge anklagerens begæring, om at hele retsmødet skulle mørklægges.

Artiklen fortsætter under annoncen

Pressen var næsten også de eneste i retslokalet, da både anklageren, forsvarsadvokaterne og de to sigtede medvirkede i et videoopkald.

Den 58-årige mand har siddet varetægtsfængslet siden 14. december, hvor han blev anholdt i en politiaktion.

Den 20-årige kvinde blev varetægtsfængslet 20. december.

Når man er varetægtsfængslet, skal retten løbende tage stilling til, om fængslingen skal forlænges.

Ud over de to sidder en 19-årig kvinde varetægtsfængslet i sagen. Men hun har frivilligt forlænget sin varetægtsfængsling ifølge TV 2.

Tre andre er også varetægtsfængslet in absentia. Det vil sige, uden at de er til stede.

/ritzau/