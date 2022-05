Dommer i Højesteret: Reglen om MF'eres immunitet kan overvejes

Ved en kommende grundlovsændring kan det være aktuelt at overveje, om immunitet for folketingsmedlemmer skal bevares.

Det mener højesteretsdommer Jørgen Steen Sørensen. Han har tidligere været øverste chef for anklagemyndigheden som rigsadvokat og desuden beklædt posten som ombudsmand.

Under en debat forleden under Advokatsamfundets Fagfest var et af emnerne den aktuelle og skarpe konflikt i Folketinget om straffesagen mod Claus Hjort Frederiksen (V).

Det har vakt betydelig debat, at et flertal i Folketinget har nægtet at stemme for at ophæve folketingsmedlemmets immunitet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dermed kan Claus Hjort ikke umiddelbart blive stillet for retten i den sag, som den nuværende rigsadvokat, Jan Rechendorff, er parat til at føre.

Flertallets begrundelse for at fastholde beskyttelsen af Claus Hjort Frederiksen mod strafforfølgning er, at justitsminister Mathias Tesfaye (S) ikke vil give alle medlemmer af Folketinget en orientering. Kun partiledere vil ministeren briefe.

Claus Hjort Frederiksen selv har sagt, at sigtelsen drejer sig om påstået læk af statshemmeligheder i et program på TV 2 News.

Under debatten forleden hos Advokatsamfundet sagde Jørgen Steen Sørensen, at reglen om immunitet for parlamentsmedlemmer i europæisk sammenhæng stammer fra en tid, hvor både domstole og anklagemyndighed var politiske magtinstrumenter.

Men i dagens Danmark er politisk misbrug af anklagemyndigheden meget vanskelig. Og misbrug af domstolene er umulig, sagde højesteretsdommeren.

I flere europæiske lande bliver der set kritisk på immunitet, og ved en kommende ændring af Grundloven kan det også i Danmark være relevant at overveje, om ordningen skal ophæves, således at tiltale mod folketingsmedlemmer rejses efter samme principper som i forhold til andre borgere.

- Herved ville man undgå situationer som den aktuelle, sagde Jørgen Steen Sørensen.

/ritzau/