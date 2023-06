Dommer lukker dørene dobbelt i Lars Findsen-sag

Står det til anklagemyndigheden, skal det forløbe i dybeste hemmelighed, når Retten i Lyngby til oktober tager hul på sagen mod Lars Findsen, den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Det fortæller statsadvokat Torben Thygesen mandag i Retten i Lyngby. Anklagemyndighedens konkrete argumentation vil Thygesen dog ikke ud med i et offentligt retsmøde.

- Det i sig selv vil kræve, at der bliver fremlagt højt klassificerede oplysninger, lød det fra Torben Thygesen ved retsmødets begyndelse.

Sagen mod Lars Findsen drejer sig om læk af statshemmeligheder. Blandt andet har han ifølge anklagemyndigheden røbet stærkt fortrolige oplysninger over for pressen.

Det nærmere indhold af anklagerne mod Lars Findsen er holdt hemmeligt. Dog ved vi, at lækkene blandt andet skulle være sket i løbet af 2021, efter at Lars Findsen var blevet hjemsendt.

Grundloven fastslår, at retsplejen i Danmark er offentlig, og i retsplejeloven hedder det da også, at "retsmøder er offentlige, medmindre andet er bestemt ved lov eller i medfør af lov".

Domstolene kan bestemme, at et retsmøde skal foregå uden adgang for offentligheden, for eksempel når hensynet til landets sikkerhed og forholdet til fremmede magter kræver det.

I udgangspunktet skal det spørgsmål behandles i et åbent retsmøde. Offentligheden har altså krav på at høre parternes argumenter for og imod lukkede døre, som er en betegnelse, der populært bruges om ikke offentlige retsmøder.

Men i helt særlige tilfælde - og det er det, som Torben Thygesen mandag har forlangt - kan retten også lukke dørene under forhandlingen om dørlukning. Populært kalder man det for dobbeltlukkede døre.

Og det krav har Retten i Lyngby mandag valgt at nikke til.

Både forsvarsadvokat Lars Kjeldsen og de fremmødte repræsentanter fra pressen protesterede mod anklagemyndighedens begæring, men efter at have voteret i få minutter meddelte retsformand Ulrik Finn Jørgensen, at Torben Thygesen får medhold.

Lars Kjeldsen mener blandt andet, at sagen, hvad spørgsmålet om åbenhed angår, bør sammenlignes med en sag fra 2004, hvor den tidligere medarbejder i Forsvarets Efterretningstjeneste Frank Grevil lækkede oplysninger til pressen og siden blev idømt fire måneders ubetinget fængsel.

- Jeg skal bemærke, at også sagen mod Frank Grevil handlede om hemmeligstemplede oplysninger, der var blevet lækket. Den sag kunne man godt føre for åbne døre.

Lars Kjeldsen protesterede desuden over, at Retten i Lyngby overhovedet skulle tage stilling til spørgsmålet allerede nu. For i næste uge ventes en kendelse fra Højesteret, som kan være relevant, nemlig at komme.

Den sag handler om en tidligere medarbejder i Politiets Efterretningstjeneste, som er anklaget for at have lækket fortrolige oplysninger i samme sagskompleks som Lars Findsen-sagen.

I den sag har Østre Landsret sagt, at kun dele af sagen skal køre for lukkede døre

Derudover er en anden kendelse fra Københavns Byret om lukkede døre kæret til Østre Landsret. Det angår sagen mod tidligere minister Claus Hjort Frederiksen, der også er under anklage for læk af statshemmeligheder.

Retten har afsat mandag og onsdag i denne uge til at behandle spørgsmålet. Det vides endnu ikke, hvornår retten vil komme med en afgørelse.

Retssagen mod Findsen går efter planen i gang 30. oktober og er berammet til behandling over 28 retsdage frem til 19. marts.

/ritzau/