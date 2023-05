Dommer lukker offentligheden ude i Claus Hjort-sag

En dommer i Københavns Byret har onsdag bestemt, at forhandlingerne om, hvorvidt der skal være lukkede døre i straffesagen mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, skal foregå uden adgang for offentligheden.

Men om selve retssagen mod Claus Hjort, der begynder til november, skal foregå for lukkede døre, er der endnu ikke taget stilling til.

Claus Hjort Frederiksen er tiltalt for i fem tilfælde at være kommet med udtalelser, der efter anklagemyndighedens opfattelse er en overtrædelse af straffelovens paragraf 109 om videregivelse af statshemmeligheder.

Hvad han har sagt, og hvornår han har sagt det, holder anklagemyndigheden skjult. Den del er nemlig slettet i det anklageskrift, som pressen har fået aktindsigt i.

Det vil kunne skade Danmarks forhold til fremmede magter, hvis oplysningerne kom offentligt frem, lyder det nemlig.

Claus Hjort Frederiksen selv ønsker, at sagen mod ham skal foregå i fuld offentlighed. Det lod hans advokat, René Offersen, retten forstå ved onsdagens retsmøde.

Men statsadvokat Jakob Berger Nielsen argumenterede for fuld lukkethed.

- Anklagemyndigheden vil fremlægge højt klassificerede oplysninger, sagde han til dommeren som del af sin begrundelse, for at selv forhandlingerne om dørlukning skal ske for lukkede døre.

På tilhørerrækkerne sad repræsentanter fra de største danske medier. Retsplejeloven giver pressens repræsentanter ret til at udtale sig i spørgsmål, hvor der er tale om indskrænkninger af Grundlovens udgangspunkt om en offentlig retspleje.

Der var protester fra DR, TV2, Politiken, Ritzau, B.T., Berlingske, Ekstra Bladet Jyllands-Posten.

/ritzau/