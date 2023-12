Dommer rykker myndighed i sag om udlevering til Rusland

En græsk-russisk forretningsmand må blive i sin celle i Vestre Fængsel i København i endnu tre uger, mens anklagemyndigheden undersøger, om han kan blive udleveret til Rusland.

Det har en dommer i Københavns Byret tirsdag eftermiddag besluttet.

Det sker, selv om anklagemyndigheden ikke har besvaret et væsentligt spørgsmål om sagen, som dommeren ellers har efterlyst.

Nemlig om der er udsigt til, at forretningsmanden vil få en retfærdig rettergang i Rusland. Altså om artikel seks i den europæiske menneskerettighedskonvention vil blive overholdt.

Sagens hovedperson er en 56-årig mand, der arbejder i transportbranchen i Thessaloniki. I oktober var han i Danmark. Men betjente i lufthavnen anholdt ham, da han ville rejse hjem til Grækenland.

De tog fat i manden, fordi Rusland har udstedt en arrestordre på ham i en sag om økonomisk kriminalitet.

Efterhånden har den 56-årige siddet indespærret i to måneder, mens Rigsadvokaten undersøger spørgsmålet om udlevering.

- Hvis jeg sendes til Rusland, forsvinder jeg på samme måde som Navalnyj, siger manden med en tolk ved sin side.

Han henviser til oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj, som forleden pludselig forsvandt fra det russiske fængsel, hvor han er anbragt.

Ved sidste retsmøde bad dommeren anklagemyndigheden om at vurdere forholdet mellem en bestemmelse i loven om udlevering og menneskerettighederne.

Men anklager Maria Junggren kom tomhændet til tirsdagens retsmøde.

- Det må jeg være retten svar skyldig på, indrømmede hun.

Dommeren sagde derfor i sin kendelse, at han "må konstatere, at anklagemyndigheden ikke har forholdt sig til min opfordring fra sidste retsmøde."

Desuden henstillede han til anklagemyndigheden om at få gang i processen. Herunder at få taget initiativ til at afholdt et retsmøde, hvor retten skal afgøre, om der kan ske udlevering.

Derimod bad advokat Asser Gregersen om at få sat sin klient på fri fod.

- Der er massive problemer i det russiske retsvæsen, sagde han.

I den forbindelse henviste han til udtalelser fra Danmarks ambassadør i Moskva. Jakob Henningsen har til Berlingske sagt i forbindelse med sagen om Carlsberg, at retsstatsprincipperne er sat ud af kraft.

Men mens Danmarks ambassadør altså kritiserer forholdene i Rusland, vil den danske anklagemyndighed ikke på forhånd afvise at udlevere en person til landet. Rigsadvokaten har således spurgt de russiske myndigheder om forholdene for fængslede.

