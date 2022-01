Dommer: Spionchef skal blive bag tremmer

En dommer i Københavns Byret har mandag aften besluttet at forlænge varetægtsfængslingen af Lars Findsen frem til 4. februar.

Dermed sendes han tilbage til en celle i et arresthus, hvor han har været frihedsberøvet i godt en måned.

Den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste er sigtet for at have lækket højt klassificerede oplysninger, som angår statens forhold til fremmede magter. Han nægter sig skyldig.

Retsmødet i byretten blev indledt om formiddagen. Det foregik bag lukkede døre og sluttede først klokken 18.

Den opsigtsvækkende frihedsberøvelse af spionchefen begyndte 8. december om formiddagen. Dagen efter blev han varetægtsfængslet af byretten. Retten har fundet, at der er en begrundet mistanke.

Ifølge DR skete anholdelsen i Københavns Lufthavn i Kastrup. DR skriver også, at sigtelsen skyldes en langvarig efterforskning udført af en særlig taskforce i Politiets Efterretningstjeneste. I den forbindelse skal Findsen være blevet udsat for telefonaflytning.

Ved anholdelsesaktionen 8. december blev også tre andre pågrebet af PET's betjente og sigtet for samme forbrydelse. Yderligere en person blev varetægtsfængslet, men sat på fri fod 17. december.

Årsagen til varetægtsfængslingen menes at være dommerens frygt for, at Lars Findsen på fri fod vil kunne ødelægge den efterforskning, som er i gang.

Præcist hvad juristen beskyldes for at have gjort er hemmeligt for offentligheden. Pressen måtte ikke høre sigtelsen, besluttede dommeren i byretten.

I en pause i retten kom sagens hovedperson med et kort og markant udsagn:

- Jeg nægter mig skyldig og vil gerne have sigtelsen frem. Det her er vanvittigt, sagde han.

Hans forsvarere er advokaterne Lars Kjeldsen og David Neutzsky-Wulff. De forsvarede i øvrigt også den tidligere chef for PET, Jacob Scharf, da han blev tiltalt for brud på tavshedspligten. Dommen blev afsagt i februar 2020. Resultatet var en frifindelse på 27 ud af 28 punkter.

Den aktuelle sag er rejst efter en anderledes alvorlig bestemmelse i straffeloven. De fire, der er nuværende og forhenværende ansatte i de to efterretningstjenester, sigtes tilsyneladende for at have lækket oplysninger til forskellige medier.

Straks efter aktionen i december indkaldte cheferne i de to efterretningstjenester flere mediehuse til møde. De fandt det nødvendigt at orientere om den særlige paragraf 109 i straffeloven, og at den også kan bruges mod pressen.

Efter anholdelserne har PET overladt den videre efterforskning til det åbne politi. Her har National Enhed for Særlig Kriminalitet indkaldt flere journalister til afhøring.

/ritzau/