Dommer tager kørekortet fra Stig Rossen

Stig Rossen kører meget i bil, men de næste seks måneder kan han ikke selv sidde bag rattet.

Rossen, der er sanger og skuespiller, er således af en dommer i Retten i Svendborg tirsdag blevet idømt ubetinget frakendelse af førerretten samt en bøde på 6000 kroner.

Han skal bestå en ny teori- og køreprøve for at kunne køre bil igen.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Artiklen fortsætter under annoncen

61-årige Rossen var blevet taget i to gange at have kørt for hurtigt. Han har tidligere begået forseelser, der kostede klip i kørekortet, skriver Fyens Stiftstidende, og da de seneste skete, mens prøvetiden for de forrige stadig var i gang, endte det altså denne gang med en frakendelse af kørekortet.

Stig Rossen har udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke af tirsdagens dom.

Han fortæller til Fyens Stiftstidende, at han det næste halve år enten vil tage tog eller blive kørt rundt af sin søn eller en chauffør.

/ritzau/