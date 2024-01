Dommer takker tolke og kalder terrorsag ulykkelig

- Dermed finder denne ulykkelige sag sin afslutning her ved landsretten.

Ordvalget var usædvanligt, da landsdommer Bertil Frosell fredag eftermiddag afrundede en sag om tre eksiliraneres støtte til blodige angreb i Iran.

Forinden havde han takket nævningerne, altså lægdommerne, for deres arbejde med den alvorlige, komplekse og langstrakte sag siden foråret 2023.

Også de betjente, der har sørget for sikkerheden, og tolkene fik anerkendelse for deres indsats.

De tre tiltalte flygtninge er straffet med fængsel i henholdsvis otte, syv og seks år. Desuden har den ene, der fik dansk pas i 2016, fået frataget sit statsborgerskab i kongeriget. Og alle er blevet udvist.

Mændenes forbrydelse består ifølge landsretten blandt andet i, at de støttede angreb i Iran. Alle tre er centrale personer i bevægelsen ASMLA. Den arbejder for selvstændighed for araberne i Ahwaz-området i det sydvestlige Iran.

Den militære gren gennemførte angreb, som ramte eller kunne ramme både militære og ikkemilitære mål. Også olieindustrien og bankvæsenet blev angrebet.

Formålet var at destabilisere Iran og at skræmme "i hvert fald dele af den almindelige befolkning", har landsretten slået fast. Dermed er definitionen på terrorhandlinger i den danske straffelov opfyldt.

Imidlertid er det ikke sikkert, at retsformanden med sine ord satte punktum for sagen. De dømtes forsvarere oplyser til Ritzau, at de vil forsøge at få adgang til Højesteret.

For det første vil de have Højesteret til at nedsætte straffen. Men ansøgningen om en ekstraordinær appel kommer også til at handle om landsrettens afgørelse om at tage det danske statsborgerskab fra den ene af mændene.

Desuden mener forsvarerne, at Højesteret bør hjemvise sagen til ny behandling i landsretten.

Påstanden er, at der er begået en rettergangsfejl. Straffelovens bestemmelse om terror er ikke blevet brugt korrekt, mener de tre advokater, Gert Dyrn, Karoline Døssing Normann og Peter Trudsø.

Undervejs i processen har forsvarerne sagt, at angrebene mod blandt andet den iranske revolutionsgarde indgår i en legitim modstandskamp.

- De kæmper for demokrati, sagde Gert Dyrn i et retsmøde forleden om ASMLA.

Ifølge landsretten er der ikke beviser for, at Iran er en besættelsesmagt i Ahwaz. Derimod er retten med på, at Iran ikke er et demokratisk samfund, "men regeres af et totalitært regime, der ikke respekterer retsstatsprincippet".

Om sagen kan rulle videre ved landets øverste domstol, er op til Procesbevillingsnævnet at afgøre.

