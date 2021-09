Dommer varetægtsfængsler 35-årig efter knivoverfald

En 35-årig mand, der er mistænkt for at have stukket en anden mand flere gange med kniv i Rønne, er torsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det oplyser Bornholms Politi.

Mandag klokken 17.13 blev politiet tilkaldt til et voldeligt overfald på Fabriksvej 20. En 46-årig mand var blevet stukket flere gange med kniv, og han er torsdag stadig i kritisk tilstand.

Knivstikkeriet fandt sted på et kommunalt drevet værested for personer med misbrugsproblemer. I tilknytning til opholdsstedet er der 16 lejligheder, som bebos af nogle af de faste brugere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter overfaldet blev den 35-årige set køre fra stedet på en cykel.

Politiet valgte at efterlyse ham med navn og foto, og onsdag aften blev han anholdt i Østerlars på den østlige del af Bornholm.

Torsdag eftermiddag blev han fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten på Bornholm, sigtet for drabsforsøg.

Her nægtede han sig skyldig i drabsforsøg og ville i øvrigt ikke udtale sig.

Inden dørene blev lukket for offentligheden, kunne han dog via sin forsvarer erkende sig skyldig i grov vold. Men han mener, at der var tale om nødværge, skriver Bornholms Tidende, som var til stede ved grundlovsforhøret.

Den 35-årige overvejer nu, om han vil kære kendelsen om varetægtsfængsling til Østre Landsret.

/ritzau/