Dommer varetægtsfængsler tre i sag om mandatsvig for 26 millioner

En dommer ved Retten i Næstved har torsdag varetægtsfængslet tre personer i en sag om mandatsvig for 26 millioner kroner.

Det oplyser retten til Ritzau.

De sigtede er blevet varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.

Onsdag eftermiddag oplyste Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse, at man havde anholdt to mænd og to kvinder for mandatsvig.

Politiet mistænker, at de har bedraget en større lokal virksomhed over en årrække for sammenlagt 26 millioner kroner.

Lars Steffensen, der er vicepolitiinspektør hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, udtalte i pressemeddelelsen, at politiet anser det som en meget alvorlig sag om mandatsvig.

- Dels er det et meget stort beløb, der er blevet tilegnet, og samtidig har nogle af de sigtede brudt den tillid, de er blevet vist af virksomheden, sagde han.

Ifølge politiet er bedrageriet sket ved, at man har ændret i virksomhedens faktureringer.

Lars Steffensen sagde i pressemeddelelsen, at politiet har haft et godt samarbejde med den ramte virksomhed.

Politiet har ikke oplyst, om man har sigtet alle fire for det fulde beløb. Men det fremgik af politiets pressemeddelelse, at der var tale om to kvinder på 40 og 46 år og to mænd på 41 og 43 år.

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi oplyste ikke onsdag, hvem af de sigtede der skulle fremstilles i grundlovsforhør.

