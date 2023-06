Dommere afviser Justitsministeriets manøvre i stor kokainsag

For anden gang har anklagemyndigheden fået et rødt stoplys i retsvæsenet i forbindelse med processen mod en af de tiltalte mænd i en stor narkosag.

Sagen, som af politiet er blevet døbt "Operation Goldfinger", er den hidtil mest omfattende i Danmark om kokainhandel og -smugleri.

Anklagerne har ønsket at udvide grundlaget for udleveringen af en af de tiltalte mænd, der for fire år siden blev anholdt i lufthavnen i Amsterdam.

Dermed skulle tiltalen mod den 49-årige mand, der i øvrigt tidligere har været embedsmand i to ministerier i Albanien, skrues gevaldigt op. Fra cirka 60 kilo til mere end et halvt ton.

Men den metode, som Justitsministeriet har anvist, og som er gengivet i en orientering af Folketingets retsudvalg, dur ikke.

Den er i strid med den eksisterende lovgivning, fremgår det af en kendelse, som Østre Landsret netop har afsagt.

Tidligere har også en dommer i Københavns Byret afvist at følge anmodningen.

Justitsministeriet har hævdet, at domstolene kan anmode Holland om samtykke til at udvide tiltalen, så Danmark kan retsforfølge den 49-årige for flere forbrydelser, end han oprindeligt blev udleveret for.

Men landsretten skriver i kendelsen, at retstilstanden efter udleveringsloven og forarbejderne er "klar".

Det er ikke "ved anvendelse af dansk rets anerkendte fortolkningsprincipper muligt at nå til det resultat, at domstolene kan udstede en anmodning", fastslår dommerne.

I opgøret har den 49-åriges forsvarer fået medhold. Men han ærgrer sig.

- I dag har min klient siddet fængslet i fire år i en sag, der skulle have været udskilt og afgjort for længst, siger advokat Andro Vrlic.

Han undrer sig over Justitsministeriet og anklagemyndighedens synspunkter i sagen:

- Men det er glædeligt, at vi ikke er nået dertil, hvor danske lovbestemmelser skal forstås i direkte modstrid med deres klare ordlyd og de helt utvetydige lovbemærkninger, siger Andro Vrlic.

Loven skal laves om. Det har Justitsministeriet allerede varslet. Udleveringsloven blev ellers ændret for blot tre år siden, men i mellemtiden er ministeriet nået til "en ny vurdering" vedrørende den situation, hvor en sag ønskes udvidet mod en allerede udleveret person.

Det fremgår det af en orientering, som retsudvalget modtog i februar.

Det skete i øvrigt samtidig med, at Østre Landsret tog fat på ankesagen om "Operation Goldfinger". Den handler om enorme mængder kokain, som et albansk netværk ifølge tiltalen flyttede fra Holland, Belgien og Tyskland til Danmark og Sverige.

I byretten blev den 49-årige tidligere embedsmand fundet skyldig i involvering med hensyn til 44 kilo kokain. Straffen blev fængsel i 14 år. Men han nægter sig skyldig og vil frifindes af landsretten.

/ritzau/