Dommere holder retsmøde om Amdi og andre fra Tvind

Landsret skal vurdere, om der fortsat er grundlag for efterlysning i gammel sag om skattesvig og underslæb.

Om kort tid vækkes Tvindsagen til live i et retsmøde i Vestre Landsret. Emnet er Mogens Amdi Petersen og de andre, som anklagemyndigheden i mange år uden held har ønsket at stille for retten.

De i alt fem personer har siden 2013 været efterlyst via Interpol i en sag om grov økonomisk kriminalitet. Efterlysningen hviler på en kendelse fra samme år om varetægtsfængsling in absentia, altså uden at de var til stede.

Efterhånden er en af stifterne af Den Rejsende Højskole, Det Nødvendige Seminarium og andre fænomener blevet 83 år.

Mogens Amdi Petersen stak af fra Danmark, efter at han og andre centrale personer fra Tvind i 2006 af byretten i Ringkøbing blev frifundet for skattesvig og underslæb.

Kun Tvinds talsmand, Poul Jørgensen, valgte at blive på dansk jord, og i en efterfølgende ankesag blev han af landsretten fundet skyldig og idømt fængsel.

Retsmødet i Vestre Landsret 9. marts holdes på grund af indførelsen af nye regler om blandt andet den europæiske arrestordre, oplyser advokat Niels Ulrik Heine, der repræsenterer den efterlyste Kirsten Larsen.

I 2020 blev det i en lovændring bestemt, at det ikke længere er anklagemyndigheden, der udsteder en arrestordre. Opgaven er nu lagt hos domstolene.

- Det skal afklares, om der fortsat er grundlag for en international efterlysning og for anholdelsesbeslutningen, siger Niels Ulrik Heine.

På nuværende tidspunkt ønsker han ikke at kommentere sagen nærmere.

Advokat John Korsø Jensen, der varetager Mogens Amdi Petersens interesser, ønsker ikke at udtale sig til Ritzau.

Samme besked lyder fra specialanklager Jørn Thostrup, der håndterer sagen hos Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK).

Tvind blev grundlagt i 1970 som bannerfører for en række skoler, der var et alternativ til den eksisterende undervisning.

Samvirket voksede hurtigt og kom til at omfatte skibe, plantager og ejendomme i udlandet. Tvind blev senere kaldt en koncern og et imperium.

Straffesagen drejer sig om økonomien vedrørende Tvinds humanitære fond. De påståede lovovertrædelser skal være sket tilbage i 1990'erne.

Flere bøger er udkommet om blandt andet hård intern kontrol og udstødelse af folk med afvigende holdninger. For få dage siden udkom i øvrigt første bind af journalisten Peter Tygesens værk "Amdi og Tvind".

Mogens Amdi Petersen menes at befinde sig i Mexico. Landet har afvist at efterkomme Danmarks ønske om udlevering.

