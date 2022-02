Dommere i landsretten skal nu afgøre spionchefs skæbne

Lars Findsen har været varetægtsfængslet i godt to måneder. Han appellerer til landsret om at blive løsladt.

Mens kritikken af regeringen for håndteringen af den såkaldte FE-sag tager til i styrke, forsøger den fængslede tidligere chef for spiontjenesten at få sin frihed tilbage.

Østre Landsret har afsat tirsdag og onsdag til at afgøre, om der er grundlag for at holde Lars Findsen bag tremmer.

Han har kæret en kendelse fra Københavns Byret om varetægtsfængsling, og nu skal tre landsdommere vurdere den usædvanlige sag.

Da han 8. december om formiddagen vendte hjem fra en udlandsrejse, blev han anholdt af betjente fra PET i Københavns Lufthavn, har Weekendavisen tidligere oplyst.

Siden 9. december - altså i mere end to måneder - har karrierejuristen været fængslet på grund af byrettens afgørelser.

Politiet sigter ham for at have røbet statshemmeligheder. Men hvad den påståede lovovertrædelse nærmere består i, er indtil videre holdt hemmeligt.

Sagen bygger på en efterforskning, som en særlig gruppe i PET har stået for. Efterforskerne har blandt andet aflyttet Lars Findsens telefon, har DR oplyst. PET har siden overdraget sagen til Østjyllands Politi.

Det seneste retsmøde i byretten 4. februar strakte sig over godt ti timer. Her fastholdt dommeren, at der er en begrundet mistanke.

Men efter de mange timer bag lukkede døre besluttede dommeren også at udvide grundlaget for fængslingen, og dermed udviklede situationen for Lars Findsen sig i alvorlig retning.

Ikke bare er der frygt for, at han vil kunne besværliggøre eller ødelægge politiets efterforskning, hvis han sættes på fri fod. For eksempel ved at advare eller påvirke andre.

Men nu er der ifølge dommeren også "bestemte grunde" til at tro, at den tidligere spionchef vil gentage den forbrydelse, som han er sigtet for, hvis han slippes løs. Det er det, som jurister kaldes risiko for gentagelse.

- Det er vanskeligt at leve med den begrundelse, sagde den ene af de to forsvarere, advokat Lars Kjeldsen, om den nye årsag til fængslingen.

- At man skal sidde på, at der er risiko for, at man vil begynde at gå ud og tale med nogen, sagde forsvareren.

I et pause i et tidligere retsmøde nåede Lars Findsen at sige til journalister, at han finder sagen vanvittig, og at han nægter sig skyldig.

Anholdelsen og fængslingen af Lars Findsen indgår i det, der kaldes FE-sagen. Han og andre chefer blev hjemsendt af regeringen i august 2020. Det var en reaktion på, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne havde slået alarm om, at der muligvis var sket ulovligheder i FE. Siden kom der i forskellige medier historier om FE's årelange samarbejde med USA om tapning af internetkabler.

Imidlertid blev Findsen og de øvrige renset af tre dommere. De så ikke grund til kritik. Det skete i en beretning, som Justitsministeriet frigav et ganske kort referat af fem dage efter anholdelsen.

Den tidligere departementschef i Justitsministeriet Michael Lunn har i et indlæg i Politiken kritiseret håndteringen af affæren.

Den samlede sag er "behandlet med en sjælden grad af hensynsløshed over for enkeltpersoner, mangel på eftertænksomhed og evne til at tænke blot et til to skridt frem."

I Berlingske mandag melder også andre pensionerede topembedsmænd sig på banen.

Håndteringen har været "præget af amatørisme", mener Michael Christiansen, der har været departementschef i Forsvarsministeriet.

Samme stilling har Anders Troldborg indtaget. Han siger: "Jeg tror, at de har mistet kontrollen med den her sag. Den er simpelthen løbet fra dem."

/ritzau/