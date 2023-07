Dommere skal afgøre syv opgør i Findsen-sagen

Den kommende proces mod den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste har ført til en række stridspunkter, som dommere i Østre Landsret og Højesteret skal træffe afgørelse i.

I alt er der syv forskellige opgør i sagen mod Lars Findsen.

Fredag eftermiddag traf Retten i Lyngby afgørelse i fire af dem, men de skal alle videre til Østre Landsret.

Findsens forsvarer, advokat Lars Kjeldsen, kærede på stedet de tre, han ikke havde fået medhold i. Og fra anklagemyndigheden kærede specialanklager Kia Reumert den ene, hvor forsvareren havde fået ret.

Det var i august 2020, at Lars Findsen blev hjemsendt fra sin stilling som chef for Forsvarets Efterretningstjeneste. Det skete efter alvorlige mistanker fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne om, at der skete ulovlig overvågning af danske statsborgere. Lang tid efter blev han renset af en kommission.

Tiltalen mod ham bygger på påstanden om, at han efter hjemsendelsen og helt frem til december 2021, da han blev anholdt, lækkede statshemmeligheder til blandt andre familiemedlemmer og to journalister.

Han nægter sig skyldig. I bogen "Spionchefen - erindringer fra celle 18" fortæller han, at pressen havde bragt misvisende oplysninger om FE efter hans hjemsendelse, og at han opretholdt kontakten med journalister for at afværge potentielt skadelige pressehistorier.

Men den helt usædvanlige sag har altså udløst en stribe juridiske armlægninger, inden den såkaldte hovedforhandling går i gang midt på efteråret.

Her er de fire spørgsmål, som landsretten skal se på:

Om sagen skal behandles af et nævningeting. Det vil sige med flere lægdommere og flere juridiske dommere end i en normal domsmandssag. Her er Findsens påstand tilsyneladende, at sagen angår politiske lovovertrædelser.

Om der skal være lukkede døre eller ej.

Om Findsen skal have udleveret dommen, når den er afsagt, hvilket anklagemyndigheden kæmper imod.

Og om førelse af nogle vidner, som Findsen har ønsket.

Desuden ser Højesteret på yderligere tre tvister:

Om Lars Findsen må få adgang til retsbogen, som er referat af, hvad der sker i sagen.

Om han må få et eksemplar af anklageskriftet.

Og om hvordan dokumenter skal opbevares.

Som planen ser ud nu, skal Retten i Lyngby gå i gang med selve sagen fra 30. oktober. Der er afsat retsmøder frem til marts 2024.

/ritzau/