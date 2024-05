Dommere tillader liveblogs under Korsør-sagen

Liveblogs skal være tilladt, når der afgives vidneforklaringer under Korsør-sagen, der handler om overgreb på en teenagepige samt drabet på Emilie Meng.

Det har Retten i Næstved besluttet.

Det sker, efter at der er kommet en anmodning fra forsvarer Karina Skou, som ønsker et forbud mod, at pressen kan liveblogge fra forklaringerne i sagen.

Hun henviser til, at vidner ikke må overvære retssagen, før de selv har afgivet forklaring.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Med liveblogging er det jo egentlig ligegyldigt, fordi de kan følge med i det hele, siger forsvareren.

Karina Skou ønsker ikke noget forbud mod generelt at skrive artikler fra retssagen.

Anmodningen kommer lige efter en frokostpause, hvor det næste i sagen er, at den 33-årige skal afhøres.

/ritzau/