Dommerforening oplever ikke hårdere tone i retssager

Dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg, kan ikke genkende billedet af, at tonen i de danske retssale er blevet hårdere, og at anklagere oftere udsættes for personlige angreb fra forsvarere.

Det fortæller han, efter at Foreningen af Offentlige Anklagere har beklaget en hårdere tone i straffesager.

Desuden har Rigsadvokaten besluttet at indsamle oplysninger om sager, hvor grænsen for den gode tone i retssager er blevet overskredet.

- Nej, jeg synes ikke, at tonen generelt er blevet hårdere, siger Mikael Sjöberg.

- Men det er klart, at tonen er kontant i en straffesag. Der står meget på spil, og det kan være hårdt at møde som ung anklager, siger han.

- Forsvarerens vigtigste opgave er at få sin klient frifundet og dermed at finde de mulige svagheder i anklagerens sag.

Mikael Sjöberg peger på, at en række strafskærpelser de seneste ti år - hvor udvisning og frakendelse af rettigheder er blevet mere almindeligt - betyder, at der i dag står meget mere på spil for de tiltalte end tidligere.

Derfor kan bølgerne gå højt, for forsvarerne vil forsøge at pille anklagerens sag fra hinanden.

- Men det skal foregå civiliseret. Og det må aldrig føre til personlige udfald mod anklageren, understreger Mikael Sjöberg.

Han medgiver, at der har været enkelte episoder, hvor en forsvarer er gået over stregen i forhold til anklageren.

- Det er dommerens opgave at sørge for, at det ikke sker. Det er vi meget opmærksomme på. Vi gør alt, hvad vi kan, for at stoppe det, når det opstår.

Selv om Dommerforeningen ikke mener, at der er et generelt problem, vil den se nærmere på anklagernes oplevelser.

I løbet af marts skal der være en række møder rundt om i landet, hvor Dommerforeningen sammen med anklagere og forsvarere blandt andet vil drøfte tonen i de danske retssale.

/ritzau/