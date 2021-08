Dommerformand: Dommere skal tænke sig om på sociale medier

Når dommere blander sig i den offentlige debat, er det ikke uden risiko. Senest er dommer Søren Holm Seerup havnet i et stormvejr, efter at han likede et opslag på Facebook efter sidste uges fængselsdom til Morten Messerschmidt.

Hos dommerforeningen lyder det fra formand Mikael Sjöberg, at repræsentanterne for den dømmende magt skal tænke sig om, når de manøvrerer i det digitale debatunivers.

- Folk skal vide, at vi tilgår sagerne upartisk og ikke har nogen forudindtagede holdninger. Den risiko løber man, når man går ind og kommenterer debatindlæg, siger Mikael Sjöberg til Jyllands-Posten.

Søren Holm Seerup sad i spidsen for den domsmandsret, som fredag idømte Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, seks måneders betinget fængsel for dokumentfalsk og svig med EU-støtte.

Efterfølgende skrev en anden Søren med efternavnet Pind - den tidligere venstreminister - et indlæg på Facebook. Her var budskabet ifølge Ekstra Bladet, at DF'eren ikke burde forsætte som næstformand i partiet. Et opslag Søren Holm Seerup efterfølgende likede.

Messerschmidts advokat, Peter Trudsø, sagde i weekenden til Berlingske, at han nu på vegne af sin klient ville klage over dommer Seerup til Den Særlige Klageret.

Ifølge Jyllands-Posten så har dommer Seerup opbakning fra Mikael Sjöberg, som dog fortæller, at han ikke selv ville have gjort det samme.

- Jeg har ikke det mindste belæg for at tro, at min kollega skulle være forudindtaget. Men derfor synes jeg alligevel, at man skal tænke sig om, siger Mikael Sjöberg til avisen.

Det var Ekstra Bladet, der i første omgang skrev om dommer Seerups like. Efter at avisen henvendte sig til dommeren, valgte han at slette sit like.

Den Særlige Klageret, som skal behandle klagen over Søren Holm Seerup, kan ikke tage stilling til, om sagen skal gå om. Sagen er nemlig under anke til Østre Landsret.

Landsretten kan til sin tid, når ankesagen skal afgøres, vælge at hjemvise sagen til fornyet behandling i byretten.

Klageretten har alene mulighed for at udtale sin misbilligelse af dommerens adfærd, hvis Klageretten finder denne utilbørlig.

/ritzau/