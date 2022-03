Domstol afviser IS-danskers sag om mistet statsborgerskab

En dansk-tuneser fik i 2018 frataget sit danske statsborgerskab for at tilslutte sig Islamisk Stat i Syrien.

Den da 28-årige dansk-tuneser Adam Johansen fik i 2018 frataget sit danske statsborgerskab, efter at han blev dømt for at have tilsluttet sig Islamisk Stat i Syrien. Det besluttede Højesteret dengang.

Siden har han forsøgt at få Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols ord for, at fratagelsen af det danske pas var en krænkelse af hans menneskerettigheder.

Men torsdag har domstolen i Strasbourg afvist Adam Johansens sag.

Det oplyser domstolen på sin hjemmeside torsdag formiddag.

Adam Johansen, der har en mor fra Færøerne og en far fra Tunesien, voksede op i Danmark, hvor han selv stiftede familie.

Hustruen og den da otteårige søn forlod han dog, da han rejste til Syrien - ifølge eget udsagn for at "gøre en forskel".

Ved Østre Landsret blev han først idømt fire års fængsel. Højesteret tog siden stilling til spørgsmålet om mandens danske statsborgerskab.

Adam Johansen havde både dansk og tunesisk statsborgerskab, og det er derfor, at det danske kan tages fra ham. Ellers ville han have været statsløs, og det ville være i strid med menneskerettighederne.

I sagen har den europæiske domstol kigget på, hvor stort mandens tilhørsforhold har været til henholdsvis Danmark og Tunesien.

Det er blandt andet Højesterets grundige granskning af mandens tilhørsforhold, der har fået menneskerettighedsdomstolen til at afvise mandens sag.

