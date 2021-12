Domstol har beregnet profit på millioner til albansk netværk

En årelang illegal forretning med import af kokain til de nordiske lande er ikke bare historisk, når det gælder straffens længde.

Også den fortjeneste, som et albansk netværk opnåede i den sag, der af politiet er blevet kaldt "Operation Goldfinger", ligner en rekord.

Fortjenesten udgjorde mindst 100 kroner pr. gram kokain i de første fire år, hvor netværket opererede, har Københavns Byret vurderet.

I den periode - fra 2012 til 2016 - håndterede sagens hovedmand 250 kilo, fastslår retten, og dermed lander rettens regnestykke på 25 millioner kroner.

Senere var han ifølge byretten involveret i yderligere 670 kilo. Hvis fortjenesten i forbindelse med disse store mængder skønnes til at have haft samme omfang, kommer netværkets samlede fortjeneste op på 92 millioner kroner.

Netop pengene - transport, vekslinger og regnskaber - har været et omdrejningspunkt i sagen.

En buschauffør havde bundter af sorte euro med på sine jævnlige ture fra København til Tetovo i Nordmakedonien, er det slået fast. Det blev til 30 millioner kroner.

I Albanien blev narkopengene brugt til investeringer i for eksempel en kyllingefarm og i lejligheder.

Hjemme hos den nu dømte hovedmand fandt betjente i øvrigt godt fire millioner i kontanter på loftet, da de stormede hans villa på Amager i sommeren 2019.

- Det er penge, jeg har vundet i poker i albanerklubben, sagde den firskårne 43-årige som forklaring på en lille del af pengene.

Under afhøringen i retten lød han som en, der plejer at bestemme. Han forsøgte at overtage styringen.

- Lad os komme videre, hvad vil du spørge om, sagde han for eksempel.

I flere år levede han under et falsk navn, mener retten. I nogle af årene med hustru og barn. I perioder så det ifølge lønsedler ud til, at han var ansat af en bekendt i et nordsjællandsk pizzeria, men i virkeligheden var han optaget af helt andre opgaver, vurderer byretten.

Indsmugling, opblanding og distribution var ikke billig. Driften involverede adskillige personer, som skulle aflønnes, ligesom der var udgifter til biler og benzin.

- Det har på mange måder ligheder med en normal virksomhed, hvor folk har deres helt særlige opgaver, har senioranklager Annika Jensen sagt i et retsmøde.

Ved dommen er der konfiskeret ni biler, et stort antal telefoner, dyre ure og i alt 5,8 millioner kroner i kontanter.

I alt er 10 mænd fundet skyldige i aktiviteter i forbindelse med kokain. Straffene går fra 12 år og op til 19 år og fire måneder. Det er første gang, at en domstol i en narkosag har sprængt strafferammen på 16 år.

Men byrettens vurdering er ikke det sidste ord i affæren. Samtlige narkodømte har anket til landsretten.

/ritzau/