Domstol i Dubai udskyder sag mod svindeltiltalte Shah

Sanjay Shah, der er tiltalt for at have bedraget den danske stat for ni milliarder kroner i udbyttesagen, slipper foreløbig for at blive udleveret til Danmark.

For en domstol i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater har mandag udskudt sagen om mulig udlevering af den 51-årige britiske forretningsmand, der er fængslet i landet.

Ifølge Ekstra Bladet og TV 2 er sagen udskudt til 5. september.

Det skyldes, at hans advokater har fremlagt nye bevismaterialer, som retten skal tage stilling til, skriver medierne.

Flere danske medier var ved retten i Dubai mandag. Ifølge DR Nyheder var Sanjay Shah ikke selv til stede i retten - det var kun hans forsvarsadvokat.

Det var tilbage i 2015, at det blev opdaget, at den danske stat var blevet snydt for cirka 12,7 milliarder kroner.

Svindlen skete ved, at selskaber har søgt om at få tilbagebetalt udbytteskat, uden at de har ejet de aktier, de har villet have tilbagebetalt skat for.

I januar 2021 rejste anklagemyndigheden i Danmark tiltale mod Sanjay Shah for at have bedraget den danske statskasse for mere end ni milliarder kroner i udbyttesagen. Han skal have fået mindst 80 procent af milliarderne selv.

Indtil for nylig har Danmark og De Forenede Arabiske Emirater ikke haft nogen aftale om udlevering af personer til retsforfølgelse.

Men i marts var daværende justitsminister Nick Hækkerup (S) i den emiratiske hovedstad, Abu Dhabi. Her underskrev han en aftale, der indebærer, at lande kan udlevere eftersøgte kriminelle til hinanden.

3. juni kom det frem, at Sanjay Shah var blevet anholdt i landet, og nu skal en domstol i Dubai så afgøre, om en udlevering kan finde sted.

Den danske retssag mod Sanjay Shah blev i første omgang sat til at begynde i oktober i år i Retten i Glostrup. Den er siden blevet udskudt til først at begynde 14. august 2023. Shah kan blive idømt op til 12 års fængsel.

Anthony Mark Patterson, der menes at have hjulpet Sanjay Shah med svindlen, er også tiltalt i sagen, men endnu ikke anholdt. Han anklages for at have fået en personlig gevinst på cirka 134 millioner kroner ved svindlen.

Ifølge sagens anklageskrift fra 2021 er han bosat i Storbritannien.

Det er tidligere kommet frem, at begge nægter sig skyldige.

/ritzau/