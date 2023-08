DR afskediger tre fotografer

Tre fotografer er tirsdag blevet afskediget hos DR.

Det skriver Journalisten.

Inden tirsdag var forventningen ellers hos DR's ledelse, at der skulle afskediges fem til seks medarbejdere.

Underdirektør i DR Nyheder Anders Kern Boje fortæller til Journalisten, at det i sidste time er lykkedes at finde andre og bedre løsninger, herunder flytning til andre redaktioner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Henrik Friis Vilmar, der er fællestillidsrepræsentant, ærgrer sig over, det er endt med fyringer.

- Men det er trods alt positivt, at vi fik bragt antallet af afskedigelser så langt ned, selv om det selvfølgelig ikke hjælper dem, der mister jobbet, siger han til Journalisten.

Mandag kom det frem, at cirka ni årsværk skulle skæres blandt fotograferne i DR Nyheder. Det svarer til over 20 procent.

Årsagen er, ifølge DR-ledelsen, at behovet for de traditionelle fotoopgaver gennem et stykke tid har været faldende, og det fald forventes at fortsætte.

Artiklen fortsætter under annoncen

En kommende relancering af TV Avisen er blandt andet med til at drive udviklingen.

- Vi har simpelthen færre opgaver, end vi har mennesker på det her område, sagde Anders Kern Boje mandag til Journalisten.

- Der er nogle ting, som kan håndteres med lidt færre mennesker i dag - for eksempel bruger vi nogle gange mobiltelefoner i stedet for store kameraer, og derfor er vi nødt til at justere nu.

/ritzau/