DR skal betale 600 millioner til Københavns Kommune

DR og Københavns Kommune har indgået forlig i sagen om DR Byen. DR betaler 600 millioner kroner.

Det skriver Ekstra Bladet på baggrund af en pressemeddelelse fra DR.

Forliget betyder, at Københavns Kommune aflyser køberetten til DR Byen i 2073 mod DR's betaling.

- Begge parter har strakt sig langt for at få ryddet op i den 20 år gamle sag og forlige den uden om de danske domstole. Med forliget kan vi nu sætte et meget vigtigt punktum. Det er jeg tilfreds med, siger DR’s bestyrelsesformand, Marianne Bedsted, i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sagen om køberetten til DR byen strækker sig tilbage til 2003.

Sidste efterår valgte parterne at genoptage forhandlingerne med mulighed for at indgå et forlig, lyder det i pressemeddelelsen.

En retssag om uenigheden var berammet til at skulle afgøres ved Københavns Byret i juni 2024.

- Som kommune skal vi overholde landets love og passe på københavnernes værdier. Det er ingen hemmelighed, at jeg under hele forløbet har håbet, at sagen kunne løses uden for retssalen, for to offentlige institutioner skal naturligvis ikke ende i en retssal, hvis det på nogen måde kan undgås, lyder det fra Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen, i pressemeddelelsen.

Da DR efter årtusindskiftet ville flytte til DR Byen og derfor skulle af med TV-Byen i Søborg og Radiohuset på Frederiksberg, havde kommunen ret til en del af salgsbeløbet for de to institutioner. Det skrev Berlingske sidste år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men i stedet for at betale de i alt 107 millioner kroner tilbage i 2003, fik kommunen køberet til de nye bygninger, som huser DR Byen.

Det betyder helt præcist, at Københavns Kommune fik retten til at købe bygningen i 2073. Den ret er nu frafaldet.

Det endelig beløb, som DR nu skal betale, er blevet tillagt en rente på fire procent og stigningen af ejendomspriserne, oplyser Marianne Bedsted i pressemeddelelsen.

/ritzau/