Drab med jernstang og WC-rens udløser 14 års fængsel

Et tidligere kærestepar idømmes 14 års fængsel for at have røvet og dræbt en 45-årig mand, som blev tæsket og fik indsprøjtet WC-rens.

Dommen er afsagt ved Retten i Aalborg.

23-årige Kylie Flodager og 36-årige Dan Flex blev tidligere på dagen fundet skyldig i det brutale drab i en lejlighed i det centrale Aalborg 30. april sidste år.

Offeret blev slået med en jernstang, stukket med kniv og fik flere indsprøjtninger med WC-rens og brintoverilte.

Han fik til sidst et bælte om halsen og blev kvalt.

Forinden havde offeret overført 10.000 kroner til den 23-årige kvinde via Mobile Pay.

Retten vurderede, at det skete under tvang og karakteriserede det som røveri af særlig grov beskaffenhed.

Specialanklager Mette Bendix krævede parret idømt 16 års fængsel.

Hun fandt, at der var tale om en usædvanlig grov sag, hvor afstraffelsen af offeret havde karakter af mishandling.

De to tiltalte havde nægtet sig skyldige i drab. Men begge erkendte i retten at have taget del i udøvelsen af vold mod manden.

Kylie Flodager forklarede, at hun tidligere havde et forhold til den dræbte mand.

Det var ifølge den tiltalte et slags sugardaddylignende forhold, hvor hun fik penge og gaver for seksuelle ydelser.

Hun har også forklaret, at hun flere gange havde følt sig udsat for overgreb fra den 45-åriges side.

Da kvindens kæreste - Dan Flex - hørte om forholdet, fik det ham til at gå amok, forklarede kvinden.

Den 36-årige mand erkendte at have udøvet vold, men han forklarede, at det var kvinden, som strammede bæltet om halsen på manden.

De tre dommere og seks nævninger fandt, at de to tiltalte havde været fælles om voldsudøvelsen og havde begået drabet i forening.

Retten kunne dog ikke fastslå, om det til at begynde med var hensigten at slå den 45-årige ihjel.

- Men det må lægges til grund, at det under voldsudøvelsen, som strakte sig over flere timer, blev klart for begge de tiltalte, at dette ville blive tilfældet, fremgår det af skyldkendelsen.

Af en personundersøgelse fremgår, at de tiltalte er normalt begavet.

Udover fængsel er Dan Flex frakendt retten til at virke som dørmand.

Han har via sin forsvarsadvokat meddelt, at han modtager dommen.

Kylie Flodager vil derimod anke dommen, oplyser hendes advokat.

/ritzau/