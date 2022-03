Drab på 36-årig var muligt svensk bandeopgør på dansk jord

Der kan meget vel foregå svensk bandekrig på dansk jord.

Da en 36-årig svensker om aftenen fredag 4. februar blev skuddræbt på Kaalundsgade på Vesterbro i København, var det to svenske bandefigurer, der stod bag.

Det mener anklagemyndigheden i hvert fald. Onsdag fremstilles de to svenske mænd - en 18-årig og en 35-årig - i Dommervagten i Københavns Byret, hvor de sigtes for drabet.

Anklagemyndigheden har vurderet, at begge mænd er medlemmer af en gruppering i Sverige, som anklager Jakob Nielsen kalder Imadgruppen.

Drabet skulle enten have baggrund i en konflikt mellem Imadgruppen og en gruppering kaldet Krokbäcks eller være egnet til at fremkalde en konflikt mellem dem. Det fremgår af sigtelsen mod mændene.

Den 35-årige tilskyndede ifølge sigtelsen den 18-årige og en anden mand til at udføre drabet. Den 18-årige og en anden navngiven mand mødtes herefter med den 36-årige nu afdøde svensker fredag 4. februar.

Det skete omkring klokken 20.20 ved Københavns Hovedbanegård. De kørte dog sammen derfra i den 36-åriges svensk indregistrerede bil, parkerede den på Vesterbro og gik sammen ad Kaalundsgade mod Vesterbrogade.

Her blev den 36-årige, der ifølge dansk politi har "en vis bandetilknytning", dræbt. Flere skud blev affyret fra en pistol, og den 36-årige blev ramt i baghovedet, i venstre hånd og venstre balle. Han døde af sine kvæstelser.

De to, der fremstilles i grundlovsforhør onsdag, var angiveligt ikke alene om skuddrabet på åben gade.

Mændene sigtes for i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse at have stået bag drabet med flere medgerningsmænd, der endnu ikke er blevet identificeret.

Også en tredje mand, en dansker på 20 år, er blevet anholdt i sagen i Sverige. Han har ikke ladet sig udlevere til dansk politi frivilligt som de to andre.

Klokken 12 er det kun den yngste af de to sigtede, der er blevet præsenteret for en dommer. Og han nægter sig skyldig, lyder det fra hans forsvarer.

Senere onsdag skal også den anden mand fremstilles. Herefter skal dommeren vurdere, om der er grundlag for at varetægtsfængsle dem.

/ritzau/