En sag om et drab i Herning sidste sommer har fredag ført til en dom på fængsel i 12 år.

Den tiltalte havde nægtet sig skyldig. Han påstod, at han handlede i nødværge, da han stak taxavognmand Peter Schnack flere gange med kniv i dennes rækkehus i Lupinens Kvarter. Offeret blev 51 år.

Dommen over Sam Alimalayeri er afsagt af et nævningeting i Retten i Herning. Ud over fængsel har retten også besluttet at udvise den 39-årige mand, der er iransk statsborger.

/ritzau/