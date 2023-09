Drabsdømt kvinde er stukket af fra psykiatrisk afdeling i Roskilde

Midt- og Vestsjællands Politi efterlyser en kvinde, som er stukket af fra psykiatrisk afdeling i Roskilde lørdag morgen.

Her afsoner hun en dom for drab, skriver politiet på det sociale medie X - tidligere Twitter.

Vagtchef Mikael Rahn oplyser, at kvinden ikke er farlig, men at politiet råder til, at man ikke tager kontakt til hende, hvis man ser hende. Man bør i stedet ringe på telefonnummer 114.

Mikael Rahn kan for nuværende ikke sige, hvad der er gået forud for, at kvinden er stukket af.

Vagtchefen fortæller, at det blev anmeldt til politiet lidt før klokken 04.00 lørdag morgen.

Det fremgår ikke af politiets udmelding, om kvinden i sin tid er idømt en dom, hvor hun skal have psykiatrisk behandling eller en almindelig fængselsstraf.

Ifølge B.T. lød kvindens dom i 2021 på 12 års fængsel.

/ritzau/