Drabsdømt vil frifindes: Han er godt og grundigt træt af det hele

38-årige Thomas Thomsen, der torsdag er idømt forvaring for drabet på Mia Skadhauge Stevn, er klar til at kæmpe for frifindelse i landsretten.

Det siger forsvarsadvokat Mette Grith Stage, som umiddelbart efter domsafsigelsen meddelte retten, at dommen ankes.

Hendes klient vil frifindes for det, han ikke har erkendt sig skyldig i - drab og voldtægtsforsøg.

- Min klient er godt og grundig træt af det hele. Han havde håbet på en tidsbestemt straf, altså 16 års fængsel - hvis man kan tale om at håbe i en situation, hvor man egentlig først og fremmest har ønsket sig frifundet, siger Mette Grith Stage.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun argumenterede i retten for en tidsbestemt straf på ikke over 16 års fængsel.

Men flertallet af dommere og nævninger landede på en dom til forvaring.

Det er en sanktion på ubestemt tid, som idømmes personer, der skønnes særligt farlige.

Den nordjyske elektriker erkendte partering af liget, men nægtede voldtægt og drab.

Han hævdede, at de to i bilen havde indledt en frivillig seksuel relation, og at de ville dyrke sex i skovområdet ved Hammer Bakker.

Men på vejen dertil faldt kvinden forover, og hendes hoved gav ifølge den tiltalte et unaturligt ryk.

Det førte efterfølgende til, at hun døde i bilen som følge af kvæstelserne, hævdede den tiltalte.

Retten afviste den tiltaltes forklaring som "utroværdig" og "i strid med lægelige oplysninger i sagen".

Artiklen fortsætter under annoncen

I stedet mente man, at kvinden var blevet forsøgt voldtaget og efterfølgende kvalt.

Forsvarsadvokaten lægger ikke skjul på, at det har været en speciel sag.

Det er blandt andet kommet frem, at Mette Grith Stage har modtaget dødstrusler.

- Det har været lidt en speciel oplevelse at føre sagen. Der har været rigtig meget uden for retssalen, der har fyldt. Blandt andet en stor del ubehagelige henvendelser og egentlige trusler.

- Mange har dog også skrevet til mig, at de bakker op om, at jeg bare passer mit arbejde som forsvarsadvokat, siger hun.

Det er endnu uvist, hvornår landsretten skal behandle ankesagen.

/ritzau/