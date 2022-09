Drabsmand flygtede på cykel fra skyderi i vandpibebutik

Politiet har kortlagt dele af flugtruten, som gerningsmand tog efter at have dræbt en 24-årig mand med skud.

Har man set en spinkel, mørkklædt cyklist komme kørende på Vibevej og Ørnevej mandag aften, har der måske været tale om gerningsmanden til et drab begået i en vandpibebutik på Frederikssundsvej i København.

Københavns Politi har ved hjælp af videoovervågning og vidners beskrivelser kortlagt dele af den flugtrute, som drabsmanden tog efter at have skudt og dræbt en 24-årig mand.

Politiet vil derfor gerne høre fra vidner, der kan have set manden, lyder det i en pressemeddelelse onsdag.

- Vi har et rimeligt godt billede af, hvor gerningsmanden har bevæget sig hen umiddelbart efter drabet, men vi vil fortsat gerne tale med vidner, der har været i området ved Vibevej og Ørnevej mandag aften, udtaler vicepolitiinspektør Knud Hvass.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De kan have set gerningsmanden på cykel, siger han videre i pressemeddelelsen.

Anmeldelsen om skyderiet kom klokken 20.47. Flugten skete umiddelbart herefter. Først til fods, siden på cykel.

- Gerningsmanden er løbet ud af butikken og til venstre ad Frederikssundsvej. Kort efter drejede han til venstre ad Vibevej, hvor han tog en cykel og formentlig kørte til højre ad Ørnevej, skriver Københavns Politi.

Butikken, hvor drabet fandt sted, ligger på Frederikssundsvej 25.

Den 24-årige befandt sig inde i butikken, da gerningsmanden kom ind og affyrede flere skud. Den 24-åriges liv stod ikke til at redde.

Tirsdag lød det fra politiet, at offeret ikke menes at have tråde til rocker- eller bandemiljøet.

Gerningsmanden beskrives som ung, spinkel af bygning og iført mørkt tøj. Har man set eller hørt noget, kan man ringe til politiet på 114.

I forbindelse med efterforskningen og for at skabe tryghed kørte politiet en mobil politistation til gerningsstedet tirsdag. Her fik man besøg af mere end 80 borgere, og nogle af dem havde oplysninger, der nu indgår i sagen.

/ritzau/