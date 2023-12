Drabssigtet 81-årig fremstilles i grundlovsforhør lørdag

81-årige Ebbe Preisler, der er sigtet for drabet på sin kone, vil blive fremstillet i et grundlovsforhør lørdag eftermiddag i Dommervagten i Københavns Byret.

Det skriver anklagemyndigheden ved Københavns Politi lørdag formiddag på det sociale medie X.

Grundlovsforhøret ventes at starte mellem klokken 12 og 13.30. Her får Preisler for første gang mulighed for at forklare sig i retten.

Onsdag blev han efter et grundlovsforhør, han ikke selv kunne deltage i, varetægtsfængslet i 26 dage for drabet på sin kone, der døde natten til 27. december efter at have fået en stor dosis metadon.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ebbe Preislers kone, Mariann Preisler, var dement og boede på et plejehjem på Frederiksberg.

Ægteparret Preisler stod begge som afsendere på en kronik, som blev bragt i Politiken i september om, at de ønskede hjælp til at dø sammen.

Ifølge politiets sigtelse slog Ebbe Preisler sin kone ihjel og forsøgte derefter at begå selvmord.

Ved onsdagens retsmøde fastslog dommeren, at der var tilstrækkeligt grundlag til at varetægtsfængsle den 81-årige mand på baggrund af sigtelse for manddrab.

Han blev ikke fængslet for at have overtrådt straffelovens paragraf 239, der handler om såkaldte "medlidenhedsdrab".

Det skyldes, at dommeren vurderede, at der på daværende tidspunkt ikke var noget, der tydede på, at Mariann Preisler havde givet samtykke eller havde været i en tilstand, hvor hun kunne give det.

/ritzau/