Drabssigtet mand løsladt efter halvanden måned bag tremmer

En 43-årig mand blev stukket ihjel i begyndelsen af december. Nu er en af to mænd sigtet for drabet løsladt.

I en drabssag i Randers er en mand, der har siddet varetægtsfængslet siden begyndelsen af december, blevet løsladt.

Der er tale om en 39-årig mand, der dog fortsat er sigtet i sagen. Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter torsdag.

- Vi har løsladt den 39-årige mand i sagen. På baggrund af vores undersøgelser og afhøringer kan vi nu målrette og indsnævre den videre efterforskning, og det har været afgørende i forhold løsladelsen, skriver politiet.

Manden er sammen med en 37-årig mand sigtet for at have været indblandet i et knivstikkeri i en lejlighed på Pontoppidansgade. En mand mistede livet.

Både den 39-årige og den 37-årige blev anholdt kort efter drabet, der fandt sted natten til fredag den 3. december.

Her var de to mænd sammen med det 43-årige offer samlet i lejligheden i Randers.

- Det er endnu uklart, hvad der er foregået i lejligheden, og hvem der har ført kniven. Nu skal vi have foretaget yderligere afhøringer og lavet en række tekniske undersøgelser for at få klarlagt forløbet, sagde vicepolitiinspektør Lennart Glerup i en pressemeddelelse umiddelbart efter anholdelserne.

- Det, vi ved, er, at den 43-årige har befundet sig i lejligheden med to bekendte, og der er intet i vores indledende efterforskning, der tyder på, at der har været andre personer til stede, lød det.

Anmeldelsen om knivstikkeriet kom klokken 02.14.

Da politiet og ambulancen nåede frem til lejligheden, fandt de manden liggende i lejligheden, hvorefter man påbegyndte akut førstehjælp. Han liv stod dog ikke til at redde.

Den 37-årige mand er fortsat bag tremmer, oplyser Østjyllands Politi torsdag.

/ritzau/