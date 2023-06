Drabstiltalt hævder at Mia blev kvæstet ved en faldulykke

En 37-årig mand, der er tiltalt for at have voldtaget, dræbt og parteret 22-årige Mia Skadhauge Stevn, hævder, at kvinden blev kvæstet, fordi hun faldt.

Den tiltalte har onsdag i Retten i Aalborg forklaret, at han og kvinden var på vej til at have frivillig sex, da hun faldt i skovbunden et sted nær Hammer Bakker nord for Aalborg.

Hun havde en skuldertaske om halsen. Remmen fik fat i noget i skovbunden. Og da Mia pludselig faldt, blev hun kvæstet, forklarer manden.

Han forklarer også, at han ikke vidste, hvor galt det stod til.

Han tog hende derefter med tilbage i bilen, fordi han mente, hun skulle have lægehjælp.

Det er endnu uklart, om kvinden ifølge den tiltalte også omkom i tiltaltes bil.

Den fulde forklaring får retten først torsdag, hvor retssagen fortsætter.

Tidligere på dagen forklarede den 37-årige, at han i sin mørke Golf havde samlet Mia Skadhauge Stevn op på Vesterbro i Aalborg om morgenen 6. februar sidste år.

Hun så ud til at fryse, og han ville give hende et lift hjem, forklarede han.

Men turen udviklede sig ikke som den tiltalte forventede.

Kvinden var ifølge den tiltalte "selskabeligt overrislet", havde en "drilsk tone" og ville ikke ud med, hvor hun boede.

Den 22-årige sygeplejestuderende var ifølge den tiltaltes beskrivelse "flirtende" og gav ham på et tidspunkt under kørslen et "handjob".

Det lå ifølge den tiltalte i kortene, at de begge var interesserede i noget mere.

Derefter holdt han ind ved et skovområde ved Hammer Bakke, hvor det ifølge den tiltalte var planen, at de skulle have sex.

Det var her ulykken skete, lød forklaringen fra den 37-årige.

Det kom frem under retsmødet, at den tiltalte tidligere til politiet har forklaret, at han satte kvinden af et sted i Aalborg og derefter ikke havde mere med hende at gøre.

Men det var ikke sandheden, erkendte den tiltalte onsdag i retten.

- Jeg var fuldstændig overvældet af følelser.

- Det er klart, jeg var meget ked af det, men samtidig kunne jeg ikke overskue at fortælle om det, sagde han i retten.

Anklagemyndigheden går efter at få den tiltalte idømt fængsel på livstid eller forvaring, hvis han findes skyldig.

Den tiltalte nægter voldtægt og drab, men han har erkendt sig skyldig i usømmelig behandling af liget.

Der ventes at falde dom i sagen i slutningen af juni.

/ritzau/