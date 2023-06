Drabstiltalt hævder at skadet Mia udåndede i bilen på vej mod sygehuset

Mia Skadhauge Stevn udåndede i bilen på vej til sygehuset i Aalborg.

Det hævder en 37-årig mand, der er tiltalt for at have voldtaget, dræbt og parteret hende.

Han forklarer i Retten i Aalborg, at han ville køre den 22-årige sygeplejestuderende på sygehuset.

Hun var faldet i skovbunden og havde brug for lægehjælp, lød hans vurdering.

Den drabstiltalte vurderede, at han hurtigere kunne køre til sygehuset, end en ambulance kunne nå frem til ulykkesstedet - et skovområde i Hammer Bakke.

Men undervejs blev hendes tilstand gradvist forværret, og hun udåndede ifølge den tiltalte under turen.

- Jeg kan ikke mærke noget. Jeg prøver at ruske i hendes skuldre og kalde på hende. Der er slet ikke noget, lyder det fra den tiltalte.

Han besluttede sig for at køre mod hjemmet i Flauenskjold i stedet for sygehuset i Aalborg.

- Jeg gik bare i sort, forklarer den tiltalte.

Han er tydeligt berørt og taler med grødet stemme.

Specialanklager Mette Bendix vil vide, hvorfor den tiltalte ikke påbegyndte hjertemassage i et forsøg på at genoplive kvinden.

- Det forsøgte jeg ikke. Jeg følte, det ville gøre ondt værre, lyder det fra den tiltalte.

Den tiltalte har tidligere forklaret, at han samlede Mia op på Vesterbro i Aalborg tidligt om morgenen 6. februar sidste år.

Han tilbød hende et lift, som hun ifølge den tiltalte takkede ja til.

Han har beskrevet kvinden som "flirtende" og med en "drilsk tone". På et tidspunkt gav hun ham et "handjob".

Det lå i kortene, at de skulle have sex, sagde han under sin forklaring onsdag.

Han gjorde derfor et stop med bilen i skovområdet ved Hammer Bakker.

Da de stod ud af bilen, gik de et stykke ind i skoven hen mod et træ. Det var her, at Mia Skadhauge Stevn ifølge den tiltalte pludselig faldt.

Hun havde en skuldertaske om halsen, og remmen fik fat i noget i skovbunden.

Det betød ifølge den tiltalte, at kvinden fik halsen klemt og blev svært skadet.

Den tiltalte nægter anklagen om voldtægt og drab, men han erkender sig skyldig i usømmelig behandling af liget.

Torsdag er afsat til at færdiggøre den tiltaltes forklaring. Der ventes at falde dom i slutningen af juni.

