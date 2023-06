Drabstiltalt havde slukket telefon og gps da han samlede Mia op

En 37-årig mand, der er tiltalt for voldtægt og drab på Mia Skadhauge Stevn, samlede den 22-årige sygeplejestuderende op, den morgen hun forsvandt.

Det forklarer han, da han onsdag afgiver forklaring i Retten i Aalborg.

Den tiltalte fortæller, at han natten til søndag 6. februar sidste år var taget til Aalborg for at opleve stemningen, efter at nattelivet var genåbnet efter coronakrisens nedlukninger.

Det var anden nat i træk, han havde taget bilen - en mørk Golf - fra hjemmet i Flauenskjold til Aalborg, forklarer han.

Hans telefon og bilens gps-system var slukket, da han kom til Aalborg.

Det var der ifølge den tiltalte ikke noget mærkeligt i.

Han havde tidligere haft en træls oplevelse med en betjent, der havde stoppet ham og hævdet, at han kunne spore den tiltalte via telefonen.

Den tiltalte forklarer, at han ved 6-tiden om morgenen så Mia Skadhauge Stevn ved et busstoppested på Vesterbro i Aalborg.

Hun så ud til at fryse, og derfor ville han tilbyde hende et lift hjem, forklarer den tiltalte.

Den 22-årige Mia takkede ifølge den tiltalte ja til tilbuddet om et lift, og hun satte sig ind i bilen.

Han forklarer, at han forsøgte at pejle sig ind på, hvor hun boede, og hvor hun ville køres hen.

Dog uden resultat. Angiveligt fordi Mia på det tidspunkt var "selskabeligt overrislet", som den tiltalte formulerer det.

Specialanklager Mette Bendix vil vide, hvordan han havde det med at køre rundt med en fremmed kvinde, der ikke kunne fortælle, hvor hun bor?

- Det havde jeg det lidt specielt med, lyder det fra den tiltalte.

Han er iført mørkeblå T-shirt og sorte bukser og taler med lav stemmeføring.

Den 37-årige nægter sig ifølge sin forsvarsadvokat skyldig i anklagerne om voldtægt og drab.

Men han erkender usømmelig behandling af liget.

Dommere, nævninger og de mange tilhørere må dog vente med at få den fulde forklaring.

Efter at afhøringen af den tiltalte har været i gang halvanden time, er der frokostpause. Sagen fortsætter onsdag eftermiddag.

Anklageren har indledningsvist krævet den tiltalte idømt fængsel på livstid eller forvaring, hvis han findes skyldig.

Der ventes dom i sagen i slutningen af juni.

/ritzau/