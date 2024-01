Drabstiltalt i Emilie Meng-sag nægter påkørsel af 13-årig pige

En 32-årig mand, der blandt andet er tiltalt for at have dræbt 17-årige Emilie Meng og voldtaget og frihedsberøvet en 13-årig pige, nægter sig skyldig i bevidst at have påkørt den 13-årige pige.

Han nægter også at have været i besiddelse af børneporno.

Det oplyser mandens forsvarsadvokat, Karina Skou, til Ritzau.

Det er tidligere kommet frem, at den 32-årige delvist erkender anklagerne, der omhandler den 13-årige pige. Karina Skou ønsker fortsat ikke at uddybe, hvilke forhold han erkender.

Han nægter også at have forsøgt at dræbe den 13-årige pige.

Ifølge anklageskriftet, som Ritzau og en række andre medier fik aktindsigt i mandag, udsatte den 32-årige pigen for frihedsberøvelse i over et døgn i april sidste år.

Han skal have påkørt den 13-årige pige, der var på cykel, inden han ifølge anklagemyndigheden frihedsberøvede hende.

Anklagemyndigheden mener, at mandens plan var at slå den 13-årige pige ihjel, ligesom han efter anklagemyndighedens opfattelse gjorde med Emilie Meng knap syv år tidligere.

Men politiet nåede at finde frem til pigen på en adresse, hvor man ifølge anklageskriftet også fandt cirka 100 timers børnepornografisk materiale på mandens computer.

/ritzau/