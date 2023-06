Drabstiltalt i Mia-sagen skrev til kammerat om syreskade på hånden

En kammerat til den 37-årige mand, der er tiltalt for at have voldtaget, dræbt og parteret Mia Skadhauge Stevn, havde løbende kontakt til den tiltalte indtil dagen før anholdelsen.

Kammeraten, der har kendt den tiltalte siden barndommen, forklarer på femte dag i retssagen, at han skrev på Messenger med den tiltalte hver dag.

De skrev også sammen den dag, den tiltalte har forklaret, at han begyndte at partere den 22-årige, fordi han ville skaffe liget af vejen efter en faldulykke i skoven.

- Korrespondancen gik som altid med smileys, memes og jokes, forklarer kammeraten i retten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dagen efter skrev de også sammen om løst og fast, lyder det fra vennen.

- Der var ikke noget at lægge mærke til overhovedet, forklarer han.

Men næste dag gik der lang tid, før kammeraten fik svar på sine beskeder til den tiltalte.

Den tiltalte skrev til kammeraten, at han havde været syg, fordi han havde "lagt hånden i noget syre".

Det var sket ude ved en kunde, husker kammeraten at have læst i beskeden.

Den 37-årige skrev senere samme dag, at det nok var noget afløbsrens, han havde fået på hænderne, forklarer vidnet.

Den tiltalte er elektriker og har tidligere forklaret, at han var på arbejde den dag, men genoptog parteringen af liget, da han kom hjem.

Han har fortalt, at han brugte afløbsrens og opblandet kaustisk soda til at opløse dele af liget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vennen beretter, at han har gennemgået hele korrespondancen med den tiltalte for at se, om der var noget som helst usædvanligt, der kunne have fået alarmklokkerne til at ringe.

- Efter at jeg har gennemgået det hele, har jeg kun lagt mærke til en enkelt stavefejl. Det er det eneste, siger han.

Kammeraten var blevet anholdt samme dag som den tiltalte.

Dagen efter blev de begge fremstillet i grundlovsforhør sigtet for drab. Men dommeren fandt, at der ikke var tilstrækkeligt med beviser mod kammeraten, som blev løsladt.

Politiet droppede senere sigtelsen mod kammeraten, som blev renset for mistanken om, at han var involveret i sagen.

Den 37-årige nægter sig skyldig i voldtægt og drab, men erkender usømmelig behandling af liget.

Retssagen fortsætter tirsdag med vidneforklaringer fra blandt andre en tidligere kæreste til den tiltalte.

/ritzau/