Drabstiltalt: Jeg digtede om drabet for at spille smart

På skjulte optagelser fra fængslet fortæller en indsat om et uopklaret drab på en gravid kvinde i Elverparken i Herlev.

Den indsatte, der i dag er 29 år, siger, at han ved, hvem der har begået drabet. At han selv var på Herlev Station fem minutter efter drabet, og han fortæller om et møde med gerningsmanden, der gav ham en taske på stationen.

Men det var alt sammen løgn, siger den 29-årige tirsdag i Retten i Glostrup.

Her sidder han tiltalt for at have slået 32-årige Louise Borglit ihjel med 11 knivstik en fredag aften i november 2016.

- Det er bare for at spille smart, siger han igen og igen fra vidneskranken, når specialanklager Bo Bjerregaard foreholder ham de forskellige udtalelser.

Lydklippene er optaget i hemmelighed. Politiet rettede nogle år efter drabet igen deres mistanke mod manden, og det blev besluttet at sætte en PET-mænd ind i fængslet under dække af at være indsat for blandt andet en sag om hash.

De får fællesskab i fængslet, men PET-manden med dæknavnet Frank bar optageudstyr, og derfor er deres samtaler fanget på lyd.

Det var Frank, som den 29-årige ville spille smart over for. Det gjorde han efter eget udsagn ved at fortælle om det, han vidste om drabet, og så opdigtede han en række andre ting.

Heriblandt siger han flere gange, at han kender gerningsmanden.

Er det også bare for at vise dig frem, vil specialanklageren vide.

- Ja, det er bare for at spille smart, siger den 29-årige.

Ville det ikke være bedre at spille smart ved at sige, at gerningsmanden havde fortalt dig, hvordan drabet var begået, spørger Bo Bjerregaard.

- Nej. Jeg kender ikke detaljerne, svarer den 29-årige. Han tænkte ikke på at opdigte detaljer, lyder det.

Årsagen, til at de taler meget om drabet i Elverparken, er ifølge den 29-årige, at han allerede tidligt havde været mistænkt i sagen, og derfor fyldte den meget for ham. Og også fordi "et eller andet skal man jo snakke om".

Den 29-årige nægter sig skyldig i drabet, og på optagelserne hører man ham sige, at han ikke står bag det.

Han har i retten forklaret, at han den pågældende aften var sammen med en kammerat. Han tog stoffer, og de spiste aftensmad.

Det sagde han ikke til den medindsatte, fordi deres samtale ifølge den 29-årige "bare var snak".

Anklagemyndigheden mener, at han er skyldig i drabet og vil have ham indespærret på ubestemt tid for det. Helst med en livstidsdom, men ellers i forvaring, som er en sanktion for særligt farlige personer.

Der er afsat i alt 11 retsdage til sagen, og undervejs er det blandt andet planen, at PET-manden skal vidne. Sidste retsdag er 23. juni.

