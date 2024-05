Drabstiltalt: Jeg fandt tape med Meng-DNA på i naturen

En drabstiltalt mand fandt en rulle tape med en dræbt piges DNA på i naturen. Det forklarer han onsdag i Retten i Næstved.

Politiet fandt sidste år taperullen hjemme hos den 33-årige, og det har vakt opsigt, da den med højeste grad af sandsynlighed har DNA-spor på fra Emilie Meng, der blev fundet dræbt i en sø i Borup på Sjælland i 2016.

Den drabstiltalte forklarer, at han havde det med at samle nogle ting, han fandt i naturen. Han husker ikke konkret at have fundet tapen, men han gætter på, at han fandt den på en rasteplads ved Borup.

Hvorfor tænker du, at den er fundet lige der, vil anklageren vide.

- Fordi I påstår, at der er DNA fra Emilie på. Det er eneste logiske forklaring på, hvorfor det er der, siger den 33-årige.

Han sidder roligt i vidneskranken i midten af det store retslokale, mens han besvarer spørgsmålene fra specialanklager Susanne Bluhm.

Hun mener, at den 33-årige bortførte Emilie Meng, kort efter at hun ankom til Korsør Station omkring klokken 04 natten til den 10. juli 2016 og begyndte at gå hjem til fods.

Han frihedsberøvede hende langvarigt, udsatte hende for voldtægt, dræbte hende og smed derefter hendes afklædte lig i en sø i Regnemarks Bakke i Borup, mener anklagemyndigheden.

Tapen er vigtig. Der var nemlig også viklet et stykke tape løst om halsen på liget, og en brudfladeanalyse har ifølge anklagemyndigheden vist, at det tapestykke sandsynligvis er fra den rulle, der blev fundet i den 33-åriges parcelhus i Svenstrup ved Korsør.

Den 33-årige nægter sig dog skyldig i alle anklagerne angående Emilie Meng. Han har aldrig mødt hende, hun har aldrig været hjemme hos ham, og han har ikke bevæget sig ind i selve Regnemarks Bakke, lyder det fra ham.

Nær liget blev også fundet en Netto-pose, hvori blandt andet Emilie Mengs cowboybukser lå.

Anklageren hentyder i retsmødet til, at der ved en særlig teknik har kunnet findes DNA fra den 33-årige på bukserne, men at et vidne først senere under sagen vil afgive forklaring om det.

Men han husker ikke at have set en sådan pose nær Borup, og adspurgt om han har rørt ved bukser fundet i området, lyder svaret kort:

- Nej.

Taperullen, der blev fundet hjemme hos den 33-årige, lå sammen med en række andre remedier såsom reb og en nedstryger. Manden forklarer, at det var en pose med genstande til at udleve hans seksuelle fantasier.

Dog udlevede han dem ikke med andre, siger han, men han har haft posen i sin bil, er kørt ud et sted og har så forestillet sig at bruge tingene.

- Men ikke på nogen specifik, siger han.

Manden er også tiltalt for at have overfaldet en 15-årig pige samt at have bortført og forgrebet sig på en 13-årig pige. Han nægter sig skyldig i alt angående den 15-årige, men han erkender visse dele af tiltalen angående den 13-årige.

Der ventes dom i sagen den 28. juni.

