Drabstiltalt satte gps-tracker på ekskones bil før han skød hende

En 53-årig mand erkender at have skudt sin ekskone ved en opgang på Skelagervej i Aalborg 17. september 2021.

Det skete for øjnene af parrets børn på dengang otte og seks år.

Men det var ikke planen, at kvinden skulle dø, lyder det fra den drabstiltalte, der tirsdag afgiver forklaring i Retten i Aalborg.

- Der var ingen plan. Jeg ville bare snakke med hende, forsikrer den drabstiltalte om årsagen til, at han kørte fra sin bopæl i Vestjylland til Aalborg.

Selv om planen ifølge manden bare var en snak, havde han medbragt en ni millimeter pistol.

Han havde ifølge anklageren også skrevet en besked til sin nevø samme dag:

- I dag slår jeg ungareren (ekskonen kom fra Ungarn, red.) ihjel. Jeg er totalt klar. Bare så du ved det, fremgår det af beskeden, som anklageren har læst op.

Den tiltalte, der i retten er kortklippet og iført cowboybukser og en blå, løsthængende skjorte, havde på forhånd sat en gps-tracker på kvindens bil.

Formålet var ifølge den tiltalte at følge hendes færden, så "de kunne få en snak".

Selv om han afviser at have haft forsæt til at begå drab, erkender han, at forholdet til kvinden var kørt helt af sporet.

De mødte hinanden i 2010 og fik to drenge sammen. Nogle år senere blev de separeret og i 2017 skilt.

Den drabstiltalte vil ikke forklare om årsagen til bruddet.

I starten havde han jævnligt samvær med de to mindreårige børn.

Men han følte ikke, at han fik lov til at se børnene i det omfang, han ønskede.

- Jeg måtte ikke se mine børn. Der blev lagt forhindringer ud. Det drejede sig bare om, at hun (ekskonen, red.) ville have mig helt ud af børnenes liv, hævder manden.

Forholdet mellem de to blev mere og mere tilspidset, forklarer han.

I december 2018 fik han tilhold mod at tage kontakt til kvinden - udover kontakt der handlede om den praktiske tilrettelæggelse af samvær med børnene.

Foruden drab er manden tiltalt for i 34 tilfælde at have brudt tilholdet ved at skrive beskeder til kvinden, som ikke handlede om samvær.

Han skal blandt andet have skrevet: "Jeg lever og ånder for mine børn. Jeg dræber dig gerne". Og i en anden e-mail: "Jeg sætter livet på spil nu. Enten tager du mit liv, eller jeg tager dit. Jeg gør det med glæde."

Kvinden havde anmeldt bruddene på tilholdet til politiet, og det var planen, at manden skulle i retten i sagen 11 dage efter drabet.

Manden er også tiltalt for trusler og for at have udøvet psykisk vold over for kvinden.

Disse forhold nægter han sig skyldig i.

Der forventes at falde dom 30 maj.

