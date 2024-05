Drabstiltalt skrev noveller om kidnapning under fængsling

Specialanklager Susanne Bluhm fortæller i Retten i Næstved, at et bevis i sagen om drabet på Emilie Meng er to tekster, som anklageren betegner som noveller.

- Der er tale om tekster, som tiltalte har skrevet, mens han har været varetægtsfængslet, som omhandler fantasier om kidnapning af unge kvinder, voldtægt af unge kvinder og mishandling af dem, siger Susanne Bluhm.

Det er en 33-årige mand, der er tiltalt for blandt andet bortførelse, voldtægt og drab på Emilie Meng. Han nægter sig skyldig.

Novellerne hedder "Jeg havde set frem til denne dag" og "Det havde været en dag ud over det sædvanlige". Det fremgår af anklageskriftet.

/ritzau/