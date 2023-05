Drabstiltalt taler på video om drabet: Det var et gæt

På en skjult optagelse fra Enner Mark Fængsel taler en indsat i 2020 om et uopklaret drab på en gravid kvinde i en park i Herlev fire år forinden.

Den indsatte - en i dag 29-årig mand, som nu er tiltalt for drabet - beskriver, hvad der skete den novemberaften i Elverparken.

- Han har stukket hende først, så hun er røget ned på jorden. Så har han cuttet næsen af, og så har han dræbt hende for at være sikker, fordi hun er jo gravid, siger han på den skjulte lydoptagelse.

Optagelserne er onsdag afspillet i Retten i Glostrup, og specialanklager Bo Bjerregaard vil vide, hvordan den tiltalte kan vide, hvad der skete under drabet.

Men den 29-årige afviser i retten, at han er sikker på, hvad der foregik.

- Så er det forkert formuleret. Det er, hvad jeg tror, siger han i retten.

Den forklaring køber specialanklageren ikke uden videre.

- Du siger ikke "tror". Det lyder, som om du er inde i gerningsmandens hoved og ved, at han stikker for at være sikker, siger Bo Bjerregaard.

Igen forklarer den drabstiltalte, at det er, hvad han tror. Han henviser til, at han har siddet i fængsel i flere år, og derfor har han efter eget udsagn hørt drabsmænd forklare om deres fremgangsmetoder.

Ud fra de historier har han så gættet på, hvordan drabet i Elverparken fandt sted.

Den 29-årige siger desuden, at han ved, at afdøde Louise Borglit fik skåret næsen af og blev stukket to gange i maven, fordi politiet viste ham billeder af liget.

Siden har også hans tidligere forsvarer vist ham fotografierne, siger han.

Den 29-årige mand nægter sig skyldig i drabet. Han har forklaret, at han var hos en kammerat den aften, det skete.

De skjulte optagelser er foretaget af en PET-mand, der i 2020 blev indsat i Enner Mark Fængsel, da politiet havde en mistanke mod den 29-årige, som afsonede en dom på otte års fængsel for drabsforsøg på sin ekskæreste.

PET-manden fik dæknavnet Frank og foregav at være indsat som de andre. Han og den 29-årige fik samvær, men Frank bar optageudstyr, og de lydoptagelser spiller en stor rolle i straffesagen mod den 29-årige mand.

Der er afsat i alt 11 retsdage til sagen, og undervejs er det blandt andet planen, at PET-manden skal vidne.

Sidste retsdag er 23. juni.

