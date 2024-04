Drabstiltalt var efterlyst forud for drab på kvindelig psykiater

En 41-årig mand havde taget en kniv med til mødet med sin psykiater, da han en julidag sidste år mødte op på Retspsykiatrisk Ambulatorium på Brøndbyøstervej.

Her blev lægen og to andre medarbejdere stukket med kniv ifølge anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi.

Lægen - en 66-årig kvinde - døde af sine skader.

Allerede dagen efter i et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup erkendte den 41-årige drab og grov vold.

Tirsdag går retssagen i gang imod ham.

Drabet skete 21. juli sidste år. Men 6. juli bad den psykiatriske afdeling politiet om hjælp til at finde den nu tiltalte mand. Han var udeblevet fra en aftale på afdelingen.

Her fik politiet at vide, at den 41-årige mand blev anset som farlig.

Men ud over at efterlyse ham landsdækkende, gjorde Københavns Vestegns Politi ikke andet end at lede efter manden på hans adresse to gange på samme dag.

Det har politiet senere erkendt i en pressemeddelelse var mangelfuldt. Sagen har gjort, at politikredsen har skærpet sine procedurer.

Retssagen skal ikke kun dreje sig om det voldsomme overfald. Manden er blandt andet også tiltalt for trusler mod personale på Rigshospitalet i Glostrup i 2021.

Her sagde han til en ansat, at "du bliver fandeme stukket ned" ifølge anklageskriftet.

Den del af sagen lå allerede og ventede hos Retten i Glostrup, da knivdrabet skete. Det har Jyllands-Posten tidligere beskrevet.

Ifølge avisen har Retten i Glostrup bekræftet, at retssagen endnu ikke var afviklet, da drabet skete, på grund af lange sagsbehandlingstider.

I anklageskriftet, som anklagemyndigheden har udarbejdet, er der taget forbehold for at bede om en anden foranstaltning end straf.

Det kan eksempelvis være, at anklageren vil kræve manden idømt en behandlingsdom i stedet for fængsel.

Den 41-årige fik en behandlingsdom for væbnet røveri tilbage i 2014.

Sagen fortsætter onsdag og fredag, hvor den ventes afsluttet.

/ritzau/